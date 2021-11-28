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南非好冤？率先揪出Omicron 反遭國際「禁飛懲罰」

編譯洪毅／綜合27日電
新冠Omicron變種病毒株在南非首先發現後，多國暫停與南非的行旅往來，南非外交部批指各國作法衝擊國內經濟及旅遊業，並質疑多國對南非的態度有「雙重標準」，而且形同是在「懲罰」南非「頂尖」的病毒偵測能力。（美聯社）
新冠Omicron變種病毒株在南非首先發現後，多國暫停與南非的行旅往來，南非外交部批指各國作法衝擊國內經濟及旅遊業，並質疑多國對南非的態度有「雙重標準」，而且形同是在「懲罰」南非「頂尖」的病毒偵測能力。（美聯社）

新冠Omicron變種病毒株在南非首先發現後，多國暫停與南非的行旅往來，引發南非外交部不滿，指各國作法衝擊國內經濟及旅遊業，並質疑多國南非的態度有「雙重標準」，而且形同是在「懲罰」南非「頂尖」的病毒偵測能力。

對於包括美國在內，多國在最近兩天對南非祭出的旅遊限制，南非外交部27日發聲明說，這些措施「形同是在懲罰南非頂尖的基因定序及快速偵測最新變種病毒的能力」，「優秀的科學家們理應迎接的是掌聲，而非接受懲罰」。

南非外交部說，旅行限制對南非旅遊業及經濟造成傷害，衝擊許多家庭，已成國家的「當務之急」，政府正在與實施旅遊限制的國家交涉，以期他們能「重新考慮」原先的決定。

南非外交部還說，Omicron病毒並非只在南非發現，但是各國對他國的反應，與對南非是「迥然不同」；除南非外，Omicron病毒目前已在波札那、以色列、香港以及多個歐洲國家被發現。

南非科研團隊24日宣布發現此新病毒株時表示，他們認為此病毒有可能避過人體的免疫反應，使其更易傳播；世界衛生組織(WHO)26日將其歸類為最高等級的「亟需關注變異」，指初步證據顯示其傳播風險更高。

免疫反應多由疫苗所誘發，因此受到各界關注，一度引發金融市場恐慌；不過也有不少學者指出，不論如何，疫苗對防範重症依然安全有效，在許多民眾接種的情況下，不應當會出現去年底、今年初冬季那樣的生靈塗炭。

世衛也在26日表示，不建議各國立即實施旅遊禁令，指應該經過「風險衡量及科學性的評估」後再予以決定。

來源：Global News

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