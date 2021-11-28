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快篩無效？造假？南非飛荷蘭61確診 篩檢全是陰性

編譯潘勛／綜合27日電
荷蘭27日宣布，約600名搭乘班機由南非來的旅客中，已發現61人新冠檢測呈陽性，現所有乘客都隔離，以了解是否感染Omicron變種病毒。圖為其中一架班機停在停機坪。（Getty Images）
荷蘭27日宣布，約600名搭乘班機由南非來的旅客中，已發現61人新冠檢測呈陽性，現所有乘客都隔離，以了解是否感染Omicron變種病毒。圖為其中一架班機停在停機坪。（Getty Images）

荷蘭衛生當局27日說，約600名搭乘兩架班機由南非抵達的旅客中，有61人確定感染新冠病毒，但他們登機前的快篩卻呈陰性反應；荷蘭正對他們作進一步檢測，以了解患者是否感染新發現的新冠Omicron變種病毒

每日郵報報導，約600名旅客由南非約翰尼斯堡、開普敦搭兩架荷蘭皇家航空(KLM)班機，27日早晨抵達阿姆斯特丹史基浦機場(Schiphol Airport)，航班抵達前數小時，荷蘭對禁止南非旅客赴荷的命令已經生效。

旅客登機前，都要提供24小時內所做的快篩檢測，證實為陰性，才能登機；但經過PCR檢測，卻找出61人呈新冠陽性，不免令人懷疑在南非時，快篩是否正確執行、有沒有對快篩結果造假，還是快篩檢測較無法找出Omicron變種病毒。

荷蘭政府規定，民眾由歐盟境外返回國家，都須先做48小時內的PCR檢測，或24小時內的側流檢測，結果呈陰性，才能回國；檢測結果都得列有受檢人姓名、聯絡方式、檢驗機構、醫師或實驗室名稱。

歐洲首位感染Omicron變種而確診的病人是26日在比利時發現，但這位沒接種疫苗的女性是前往土耳其及埃及旅遊，並非首傳Omicron變種的南非。

荷蘭衛生部表示，61名確診旅客將安置在史基浦機場內或鄰近的旅社，接受隔離；衛生部將盡快確認這批旅客是否感染Omicron新變種。

英國政府證實，經基因排序證明，國內已有兩例Omicron確診，一名患者住諾丁罕，另一住貝特福德，染疫都因前往南非旅遊。

德國與捷克共和國27日雙雙證實，國內疑似發生Omicron確診案例；德國那位遊客前往南非回來，感染的病毒有幾項突變是Omicron新變種才有；官方還在等27日稍晚基因排序確定結果。

澳洲政府也下令禁止非洲南部九國遊客前來，但坎培拉當局擔憂Omicron變種已進入該國。

南非26日新冠確診新增2828例，比25日的1374例來得多，但染疫層級並未竄升，迄今也沒有因Omicron變種而住院的病例。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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