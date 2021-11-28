疫苗有效？專家有信心 保護民眾不被新變種Omicron感染

南非發現新型新冠變種病毒後，許多國家實施旅行禁令，可爭取時間擬定防疫計畫。圖為德國一機場要求搭機者先檢測再登機。（歐新社）

科學家表示，南非新冠變種病毒 Omicron中，突變基因恐能夠逃脫抗體，但專家指出，新冠疫苗 很可能保護民眾不被Omicron感染，但還須要研究疫苗效力是否可能減退，方能知道這種新病毒株如何攻擊接種過疫苗的人。

世界衛生組織(WHO)將Omicron列為高關注變種病毒，獨立科學家認為這個新變種病毒確實需要緊急關注，不過哈佛公衛學院流行病學副教授韓那吉(William Hanage)表示，流行病學家勸大家「冷靜點」，情況可能很糟，但還需進一步研究確認其威脅。

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研究人員發現新冠病毒表面的棘蛋白(spike protein)上出現逾30種突變，由於棘蛋白是抗體主要攻擊目標，所以突變使科學家憂心，Omicron棘蛋白能否逃離疫苗或染疫後產生的抗體。

紐約洛克斐勒大學(Rockefeller University)病毒學家狄奥多拉．哈齊約安努(Theodora Hatziioannou)表示，Omicron突變特殊，最初可能從HIV愛滋病毒帶原者身上演變而來，染疫者的免疫系統可能太虛弱，無法在幾天內擊退新冠病毒，反讓新冠病毒留在體內數月，有機會演變出逃離抗體的能力。

哈齊約安努擔心，Omicron也許能逃開疫苗或染疫而來的抗體，恐使部分單株抗體治療無法對Omicron起作用；不過她預期疫苗可提供部分保護力，因為疫苗不僅刺激生成抗體，也會號召免疫細胞攻擊遭感染的細胞，棘蛋白突變無法減弱免疫細胞的反應。

補強針(Booster Shot)有可能擴大人類生成的抗體，有助對抗Omicron，不過哈齊約安努表示尚須觀察，研究還在進行中。

有些早期新冠變種病毒演變出可逃離人體免疫防禦的強大能力，卻未對全球構成重大威脅，因為這些病毒的傳播能力差；不過Omicron的部分突變顯示，這種新變種病毒可能善於附著在細胞上，有利於傳播。

韓那吉表示，現在要下定結論仍言之過早；許多國家實施旅行禁令，可爭取時間擬定防疫 計畫，包括預防疫情傳播和提高疫苗接種率，他提醒「Omicron絕對得嚴肅以待，但不是世界末日」。