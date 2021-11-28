新冠新變種Omicron若攻進美國 佛奇：一點也不意外

過去一周美洲新冠病例增加23%，這波疫情緊隨歐洲攀升的疫情而來，公衛官員警告，美洲恐在數周後重蹈歐洲覆轍。圖為羅德島州士兵支援疫苗接種站。（美聯社）

節日季到來之際，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，美國 截至26日晚間，尚未發現南非新變種病毒 Omicron的案例，白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)則說，若Omicron早已傳進美國，他也不意外；過去一周美洲新冠病例增加23%，這波疫情 緊隨歐洲攀升的疫情而來，公衛官員警告，美洲恐在數周後重蹈歐洲覆轍。

CDC將Omicron列為高關注變種病毒，憂心其恐比過去變種病毒更具傳播力，表示將持續掌握相關細節。

CDC在聲明中指出：「我們感謝南非政府與其科學家，公開與全球科學界溝通，並持續向衛生部(HHS)和CDC分享該變種病毒的資訊。」CDC將與國內外公衛和業界夥伴合作，持續研究和掌握Omicron動向。

歐洲多國、以色列、香港和澳洲均已有Omicron案例，CDC表示，美國若出現Omicron，會迅速確認案例。

全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇27日一早接受國家廣播公司(NBC)「今日秀」(Today)訪問時說，Omicron可能已傳進美國，「若真如此，我不會訝異，美國還沒發現Omicron變種病毒；一旦出現這種具高傳播力的變種病毒，而且以色列、比利時等地已有旅遊相關病例，它幾乎總是會席捲各地」。

來源：TODAY

佛奇表示，旅行禁令可替美國爭取緩衝時間，「設下旅遊禁令的原因是爭取因應時間，不是要引起恐慌。」佛奇警告Omicron也許能繞開疫苗，並鼓勵民眾繼續維持防疫措施和接種疫苗。

節日季 歐洲再爆發疫情

全球即將迎來節日季，同時歐洲多國重新爆發疫情，美洲新冠病例也跟著攀升；公衛官員憂心美洲恐在數周後重蹈歐洲覆轍。

「又一次，我們看到歐洲感染動態幾周後在美洲重現。」泛美衛生組織(PAHO)主任埃蒂安(Carissa Etienne)24日簡報時表示：「未來就在我們眼前展開，這必須成為本區的警鐘，因為我們甚至變得更脆弱。」

世界衛生組織(WHO)同日也敦促勿自滿，擔心民眾會有「疫苗終結疫情的假安全感，誤以為打過疫苗的人不需要再採取任何防疫措施」。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示：「歐洲再次成為疫情震央，沒有國家和區域可以置身事外。」

新冠Omicron變種病毒株在南非首先發現後，多國暫停與南非的行旅往來。圖為英國首相強生宣布Omicron變種病毒株現蹤英國。（Getty Images）

根據世衛，全球新冠肺炎15日至21日的新增病歿人數，近60%集中在歐洲，歐洲當周新冠確診病例新增11%；南美洲許多國家新冠確診新增案例也攀升，以玻利維亞和巴拉圭最多；中美洲則是唯一新增確診數下降的區域。

南美洲和加勒比(Caribbean)的防疫措施參差不齊，而且普遍鬆散，疫苗接種率也不平均；如今全球面臨Omicron的新威脅，未來恐出現新一波疫情。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)