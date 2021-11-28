恐怖Omicron 英德義現蹤 英國擴大口罩令 加強入境篩檢

新冠病毒新變種Omicron在南非發現後，世界許多國家都對非洲南部多國的旅客實施防疫限制。圖為旅客在南非約翰尼斯堡國際機場櫃檯前排隊。

南非 首先發現新變種病毒Omicron病例幾天後，英國 、德國和義大利等歐洲國家27日也已分別發現首例病例；由於Omicron可能具更高傳播力，各國政府嚴陣以待；英國加強口罩和篩檢措施並擬擴大補強針計畫；美國雖然尚無病例，但許多新冠疫苗 公司已準備調整疫苗加以因應。

美國尚未傳病例 準備調整疫苗因應

美聯社27日報導，病毒Omicron新變種恐更能對抗疫苗抗體，讓全球日益擔心疫情和相關封鎖限制會進一步延長；新冠疫情爆發近兩年，奪走全球逾500萬生命，各國均保持高度警戒，多國已對來自南非的航班實施旅行限制，以換取時間迎戰恐比Delta傳染力更強的Omicron變種病毒。

英國發現兩起Omicron病例後，27日加強口罩令和國際旅客篩檢；德國和義大利27日發現新案例，比利時、以色列和香港也發現Omicron案例；截至26日晚間，美國尚未傳出案例。

英國首相強生(Boris Johnson)在記者會上宣布，英國有必要採取針對性的預防措施，「現在負責的行動方針，是減緩新變種病毒生根和傳播，並擴大我國的防範」。

英國再增非洲四國旅行紅色警戒

強生宣布諸多防疫措施，包括入境英國的人需在抵達翌日作PCR篩檢，並自我隔離直到檢測為陰性；如果Omicron篩檢為陽性，與患者密切接觸的人無論疫苗接種狀態，均須自我隔離10天。強生也要求人們在店內或乘搭大眾交通工具時須戴口罩，另宣布擴大疫苗補強針計畫。

英國政府26日將非洲六國列入旅行紅色警戒後，28日又新增四國，包括安哥拉(Angola)、莫桑比克(Mozambique)、馬拉維(Malawi)和尚比亞(Zambia)；這些國家旅客入境後須隔離。

澳加日美加強非洲多國防疫

包括澳洲、巴西、加拿大、歐盟、伊朗、日本、泰國和美國過去幾天均對來自非洲南部多國的旅客實施防疫限制，不理睬世界衛生組織(WHO)認為毋需過度反應的呼籲。

義大利和德國是最新傳出Omicron案例的國家；確診Omicron病毒的義大利人已打過兩劑疫苗，到莫桑比克出差回國後確診；兩名旅客從南非搭機前往德國後確診，基因排序尚待確定；荷蘭公衛機構表示，兩架航班26日從南非飛抵阿姆斯特丹後，可能出現多名Omicron確診者。

目前Omicron在南非年輕人中傳播，雖無跡象指出Omicron變種導致更嚴重病情，但公衛專家已留神戒備。

阿斯特捷利康(AstraZeneca)、諾瓦瓦克斯(Novavax)、莫德納、輝瑞等製藥公司表示，他們計畫調整疫苗以因應新變種病毒；輝瑞與BioNTech預期約百日內可調整好疫苗。