我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新變異株入侵 義大利通報境外移入確診首例

英專家：Omicron威力被誇大 疫苗應不致失效

Omicron全球警戒 佛奇：若已傳入美國不意外

中央社／華盛頓27日專電
白宮防疫顧問佛奇表示，若是已傳入美國，他不會感到意外。（路透）
白宮防疫顧問佛奇表示，若是已傳入美國，他不會感到意外。（路透）

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron新變異株來勢洶洶，全球高度警戒。儘管新變異株在美國尚未發現，但白宮防疫顧問佛奇表示，若是已傳入美國，他不會感到意外。

COVID-19新變種病毒株Omicron最早在南非及波札那發現，過去2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株。包括香港、英國等地陸續傳出病例。

白宮官員今天表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取有關Omicron的最新簡報。美國高階衛生官員與防疫小組則一直在監控Omicron的最新變化，並與全球各地衛生官員保持聯繫。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也與南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）通電，就Omicron新變異病毒株交換意見，布林肯也讚揚南非科學家迅速發現新變異株，以及南非政府在訊息分享上的透明度。

儘管美國境內尚未發現Omicron變種病毒，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天接受國家廣播公司（NBC）「今日週末」（Weekend Today）訪問時不諱言，Omicron變異株很可能已經傳入美國。

佛奇說，「如果是這樣，我不會感到驚訝。但我們現在還沒有發現」，但當病毒顯現「這種程度的傳播性」時，幾乎無法避免最後會全面蔓延」。

擔憂新變異株來勢洶洶，美國26日宣布自11月29日起限制南非等8國旅客入境，並呼籲民眾儘快施打疫苗追加劑。

對於旅遊禁令，佛奇表示，這是給美國爭取時間做出完善評估，不應引發恐慌，而是爭取時間填補目前尚不清楚的空白。公共衛生專家正試圖了解Omicron是否會導致更嚴重的症狀以及是否可能削弱疫苗保護力。

從南非快速蔓延的情況分析，佛奇表示擔憂，指出新變異株能使曾確診者再度感染，甚至讓已接種疫苗者被感染，說明必須密切關注且做好準備。

他呼籲民眾不要過度恐慌，但應繼續採取必要的預防措施，像是戴口罩、保持社交距離並避免大型室內聚會。佛奇也再次呼籲尚未接種疫苗的民眾儘快接種疫苗，已經接種的民眾也應當施打第三劑，以提高防護力。

美國 南非 佛奇

上一則

新變異株入侵德國 巴伐利亞邦證實境外移入兩例

延伸閱讀

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
佛奇：華府不宜過早取消口罩令 快打補強針

佛奇：華府不宜過早取消口罩令 快打補強針
「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視

「大規模打補強針」前奏？佛奇：突破感染比率高到不能忽視

熱門新聞

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12

超人氣

更多 >
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危