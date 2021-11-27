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新變異株入侵 義大利通報境外移入確診首例

英專家：Omicron威力被誇大 疫苗應不致失效

新變異株入侵德國 巴伐利亞邦證實境外移入兩例

中央社／柏林27日綜合外電報導

德國南部巴伐利亞邦官員表示，德國今天證實境內發現首批兩起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株確診病例，是自南非抵達慕尼黑（Munich）機場的兩名旅客。

法新社報導，巴伐利亞邦（Bavaria）衛生廳發表聲明說：「兩人疑似感染被世界衛生組織（WHO）列為高關注變異株（VOC）的疑似病例，已在巴伐利亞邦獲得確認。」

衛生廳又說，24日返抵德國的那兩人，自從PCR檢測呈陽性後一直居家隔離。

衛生廳發言人表示，在閱讀有關新變異株的新聞報導後，那兩人主動積極尋求新變異株檢驗。發言人又說，自南非開普敦搭機於26日抵達巴伐利亞邦的兩名外籍旅客採檢確診，當局如今正在調查是否也感染新變異株。

在此之前，德國西部黑森邦（Hesse）衛生官員發現德國首起疑似感染新變異株病例，也是一名自南非返回人士。那名已完整接種COVID-19疫苗人士，於一週期間出現症狀，其後接受採檢。基因定序的最終結果可望於未來幾天出爐。

路透社報導，德國衛生官員今天表示，南部巴伐利亞邦偵測到2起確診感染Omicron變異病毒株病例，西部黑森邦也發現一起疑似感染例。

巴伐利亞邦衛生廳表示，那兩人於11月24日自慕尼黑機場進入德國，但未明言他們是來自南非。兩人於聽聞有關新變異病毒株消息後，主動出面要求進一步調查。

巴伐利亞邦衛生廳又說，過去14天曾待在南非的任何人，都應該立即減少接觸、接受PCR檢測並通報當地衛生當局。

26日自開普敦抵達的旅客中，50人正在巴伐利亞邦隔離。巴伐利亞邦衛生廳表示，正在調查採檢陽性的兩名外籍旅客是否感染Omicron變異株。

西部黑森邦官員稍早前表示，自南非抵達的一名旅客疑似感染Omicron變異株。歐洲最繁忙機場之一的法蘭克福（Frankfurt）機場即位於黑森邦。法蘭克福市衛生當局表示，全基因定序結果可望於29日出爐。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，德國約8300萬人口中僅68.3%完整接種疫苗，遠落後於諸如葡萄牙和西班牙等南歐國家的接種率，約10%人口已施打追加劑疫苗。

德國衛生部轄下羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通報，新增6萬71257例確診病例。自疫情爆發以來累計超過10萬人染疫不治。

德國 南非 機場

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