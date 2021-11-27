Omicron旅遊禁令不同調 各國怕爆迅速實施 WHO竟反對

南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場旅客26日正排隊，準備搭乘法國航空班機前往法國首都巴黎。Getty Images

世界衛生組織（WHO ）26日進行會議，宣布將近期在非洲南部現蹤的新變異株「B.1.1.529」列為「高關注變異株」，同時正式命名為「Omicron」。WHO上一次命名的變種病毒為Mu，按照以希臘字母命名順序，下一個應為Nu，但WHO卻跳過Nu以及接下來的Xi，直接命名為Omicron。

華爾街日報報導，WHO稱初步證據顯示，Omicron應是9日首度被測得。南非 是在24日率先正式向WHO通報Omicron的存在，之後陸續在波札那、比利時、以色列和香港傳出病例。

WHO表示，Omicron有大量突變，初步證據顯示重複感染風險增加。英國 一位高階衛生官員表示，Omicron「幾乎肯定」會減弱疫苗效力。

英國政府科學流感大流行模型小組成員提爾德斯利26日告訴英國廣播公司（BBC），南非完整接種率僅24%，可能刺激Omicron疫情在該國快速傳播。

然而，WHO警告各國，不要倉促實施旅遊禁令，應「根據風險和科學方法」考量。但英國26日率先對非洲南部國家實施旅遊禁令。以色列、新加坡、馬來西亞、印度、美國、加拿大、澳洲、日本、伊朗、瑞士和巴西多國都跟進實施類似管制。

歐盟已要求成員國，暫停非洲南部航班。德國之聲報導，歐盟執委會主席范德賴恩在一份新聞稿表示，這項禁令應實施到「我們清楚了解Omicron變異株的危險」。奧地利、法國、德國、義大利和荷蘭已實施管制，其他成員國預計接下來幾天會跟進。

南非衛生部長法拉告訴記者，多國實施旅遊禁令「不必要」，「一些國家實施旅遊禁令和類似措施，完全違反WHO指導的規範與標準」，還說有些國家的領導人是在找「代罪羔羊」，但沒有指明。南非醫療協會主席安潔莉克．柯慈附和法拉的言論並告訴BBC，各國對南非實施旅遊禁令為時過早，「目前各國對Omicron的反應是小題大作」。