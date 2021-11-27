各國嚴防Omicron變異株侵襲 入境管制一次看懂
●英國：
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托和史瓦帝尼
規定：
禁過去10天去過上述國家外籍旅客入境
來自上述國家英國和愛爾蘭居民須居家隔離，28日凌晨4時起入境須在酒店隔離
過去自上述國家10天返英居民須接受PCR檢測
●日本：
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威和尚比亞
規定：
自上述國家入境者須在指定場所隔離10天
●泰國：
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克和馬拉威
規定：
禁來自上述國家旅客入境
●馬來西亞
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
禁止民眾前往上述國家，針對過去14天自上述國家入境人士延長隔離期限
●印度：
加強來自南非、波札那和香港旅客篩查和檢測
●新加坡：
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
禁止最近14天去過上述國家旅客入境
新加坡公民及永久居民自上述國家返國須在指定設施隔離10天，措施為期4周，之後視情況決定是否延長
●澳洲：
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威和塞席爾
規定：
禁來自上述國家外籍旅客入境，澳籍旅客和其家屬入境須隔離14天
●美國：
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克和馬拉威
規定：
航班不停飛，但29日起來自上述國家旅客僅美國公民和永久居民能入境
●加拿大：
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
過去14天去過上述國家外籍旅客禁止入境，來自上述國家加拿大國民和永久居民入境須接受檢疫並隔離14天
●巴西
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托和史瓦帝尼
規定：
暫停上述國家航班，禁止過去14天去過上述國家旅客在巴西轉機，自上述國家返國公民須隔離
●瑞士
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
停飛上述國家直航班機
對上述國家瑞士公民和永久居民發放特別許可證，以便撤回母國
自上述國家，及香港、以色列和比利時入境旅客須接受檢測並隔離10天
●歐盟
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
奧地利、法國、捷克、義大利、荷蘭、馬爾他和賽普勒斯宣布將禁止14天內去上述國家旅客入境
德國宣布南非為「病毒變種區」，僅公民可從南非入境德國，但須隔離
●希臘
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威和尚比亞
規定：
僅允許必要旅行，入境須持當地希臘使館核發特別許可
入境須接受檢疫並於防疫旅館隔離10天，出關前須再接受一次檢測
●俄國
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、坦尚尼亞、馬達加斯加和香港
規定：
過去10天去過上述國家外籍旅客不得入境，停飛與坦尚尼亞直航班機至明年2月1日
●土耳其
管制國家：南非、波札那、莫三比克、辛巴威和納米比亞
規定：
禁止旅客以陸海空等任何方式入境
●阿曼
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
禁止來自上述國家旅客入境
●阿拉伯聯合大公國
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
29日起對上述國家旅客實施入境禁令
●沙烏地阿拉伯
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
禁止上述國家航班，過去14天內去過上述國家外籍旅客不得入境
●約旦
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克
規定：
過去14天內去過上述國家外籍旅客不得入境，入境者須隔離14天
●伊朗
管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托和史瓦帝尼
規定：
暫停上述國家旅客入境
●埃及
宣布停飛與南非間直航班機
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