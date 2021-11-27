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各國嚴防Omicron變異株侵襲 入境管制一次看懂

Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

各國嚴防Omicron變異株侵襲 入境管制一次看懂

編譯羅方妤／即時報導
南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場旅客26日正排隊準備搭乘飛機離境。美聯社
南非約翰尼斯堡奧利弗．坦博國際機場旅客26日正排隊準備搭乘飛機離境。美聯社

●英國：

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托和史瓦帝尼

規定：

禁過去10天去過上述國家外籍旅客入境

來自上述國家英國和愛爾蘭居民須居家隔離，28日凌晨4時起入境須在酒店隔離

過去自上述國家10天返英居民須接受PCR檢測

●日本：

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威和尚比亞

規定：

自上述國家入境者須在指定場所隔離10天

●泰國：

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克和馬拉威

規定：

禁來自上述國家旅客入境

●馬來西亞

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

禁止民眾前往上述國家，針對過去14天自上述國家入境人士延長隔離期限

●印度：

加強來自南非、波札那和香港旅客篩查和檢測

●新加坡：

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

禁止最近14天去過上述國家旅客入境

新加坡公民及永久居民自上述國家返國須在指定設施隔離10天，措施為期4周，之後視情況決定是否延長

●澳洲：

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威和塞席爾

規定：

禁來自上述國家外籍旅客入境，澳籍旅客和其家屬入境須隔離14天

●美國：

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克和馬拉威

規定：

航班不停飛，但29日起來自上述國家旅客僅美國公民和永久居民能入境

●加拿大：

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

過去14天去過上述國家外籍旅客禁止入境，來自上述國家加拿大國民和永久居民入境須接受檢疫並隔離14天

●巴西

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托和史瓦帝尼

規定：

暫停上述國家航班，禁止過去14天去過上述國家旅客在巴西轉機，自上述國家返國公民須隔離

●瑞士

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

停飛上述國家直航班機

對上述國家瑞士公民和永久居民發放特別許可證，以便撤回母國

自上述國家，及香港、以色列和比利時入境旅客須接受檢測並隔離10天

●歐盟

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

奧地利、法國、捷克、義大利、荷蘭、馬爾他和賽普勒斯宣布將禁止14天內去上述國家旅客入境

德國宣布南非為「病毒變種區」，僅公民可從南非入境德國，但須隔離

●希臘

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、馬拉威和尚比亞

規定：

僅允許必要旅行，入境須持當地希臘使館核發特別許可

入境須接受檢疫並於防疫旅館隔離10天，出關前須再接受一次檢測

●俄國

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克、坦尚尼亞、馬達加斯加和香港

規定：

過去10天去過上述國家外籍旅客不得入境，停飛與坦尚尼亞直航班機至明年2月1日

●土耳其

管制國家：南非、波札那、莫三比克、辛巴威和納米比亞

規定：

禁止旅客以陸海空等任何方式入境

●阿曼

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

禁止來自上述國家旅客入境

●阿拉伯聯合大公國

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

29日起對上述國家旅客實施入境禁令

●沙烏地阿拉伯

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

禁止上述國家航班，過去14天內去過上述國家外籍旅客不得入境

●約旦

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼和莫三比克

規定：

過去14天內去過上述國家外籍旅客不得入境，入境者須隔離14天

●伊朗

管制國家：南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托和史瓦帝尼

規定：

暫停上述國家旅客入境

●埃及

宣布停飛與南非間直航班機

南非 檢測 香港

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