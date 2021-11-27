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Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

Omicron變異株重複感染有多可怕？醫：平均10年染1次

記者許政榆／台北報導
新冠病毒「Omicron」變異株具高傳播力，世界衛生組織（WHO）將其列為高關注病毒株圖為示意圖。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
新冠病毒「Omicron」變異株具高傳播力，世界衛生組織（WHO）將其列為高關注病毒株圖為示意圖。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

新冠病毒「Omicron」變異株具高傳播力，世界衛生組織（WHO）將其列為高關注病毒株，初步證據更顯示，Omicron較其他高關注變異株更易出現「重複感染（reinfection）」。專家解讀，重複感染並不是少見的事，甚至有研究觀察，每人因此平均10年會感染到1次冠狀病毒。

台灣疫情指揮中心發言人莊人祥27日表示，WHO基於B.1.1.529變異更具傳播的特性，將其列為高關注變異株，並命名為0o（Omicron）。初步證據顯示B.1.1 .529變異株較其他高關注變異株，更容易出現「重複感染」（reinfection），且目前在南非已全國省分快速流行。

WHO要求各國，增加對該變異株監測、上傳完整基因定序資料至開放資料庫、透過IHR機制向WHO通報首例或群聚事件，以及各國合作交流訊息，以了解Omicron的流行病學、嚴重度、公衛與社會措施對其有效性、診斷方法、免疫反應、中和抗體與相關資訊。

指揮中心專家諮詢小組委員、台大小兒感染科主治醫師李秉穎表示，冠狀病毒有重複感染的問題，且還不少見，像是容易引起普通感冒的有4種冠狀病毒，因為基因不穩定而容易產生突變。過去有研究指出，冠狀病毒突變導致抗體失效，因此每人平均10年會感染一次冠狀病毒。

李秉穎表示，過去因為感冒多屬輕症，大多無人注意重複感染。近年因為新冠病毒嚴重度高，若發生重複感染，的確有一部分會導致重症。不過他提醒，打過疫苗民眾或是感染確診過，身體都帶有抗體，即便產生重複感染，在抗體交叉保護效果下，重症跟死亡比率都會下降。

李秉穎表示，過去Delta變異株剛出現時，也號稱會免疫逃脫、重複感染，以當時確診數較多的國家如英國、以色列來看，因為疫苗覆蓋率相當高，即便確診Delta，重症及死亡比率都呈下降趨勢。

「接下來一定還會出現更多變異株」，李秉穎認為，冠狀病毒會不斷變異，突破免疫能力，不過會逐漸輕症化。他提醒，病毒突變傳播力更強，打疫苗或感染都會有抗體，能預防重症，比較令人擔憂的是，還是很多人沒打疫苗，還沒感染過，「病毒不會放過這些人，總有天你會碰到」，呼籲民眾加快打疫苗。

Omicron棘蛋白上擁有32個突變，比Delta增加了一倍，現行疫苗採用原始病毒株，是否突變越差越大，影響疫苗效力？李秉穎認為，疫苗效力有待臨床試驗結果，不過以Delta經驗來看，雖然使疫苗效力下降10至30％，但疫苗對於重症保護例仍維持80、90%左右，他預期Omicron有可能再降低疫苗效力，不過也多以輕症為主。

除了新冠疫苗，藥廠也積極研發新冠口服藥，我國已和默沙東簽訂採購合約，預計採購1萬份，廠商已將資料送食藥署審查緊急使用授權（EUA），最快12月中可完成。

李秉穎認為，新冠口服藥的確有作用，但無法取代新冠疫苗，口服藥雖然可減少重症、死亡，但功能比較像「亡羊補牢」，保護效果仍小於疫苗，因為疫苗是阻止病毒進入身體內，口服藥不能取代疫苗。

高度關注變異株「Omicron」。圖／指揮中心提供
高度關注變異株「Omicron」。圖／指揮中心提供

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