南非現更毒新冠變種Omicron 嚇壞全球…美歐速頒旅行禁令

南非發現傳染力超強的新型新冠變種病毒，美國26日宣布將禁止過去兩周到訪過南非等八個非洲國家的外國旅客入境；歐洲和亞洲部分國家也採取了類似措施。圖為在南非約翰內斯堡機場，旅客等待離境。(美聯社)

新冠疫情爆發近兩年後，南非 出現可能更危險的新型變種病毒 ，美國等國家26日紛紛宣布針對南部非洲國家的旅客禁令；世界衛生組織(WHO)26日也將此新變種病毒命名Omicron，雖尚不清楚其威脅程度，但美國、亞洲和歐洲股市應聲下跌，油價也暴跌。美股更經歷今年以來最糟糕的一天。

世衛將這種在南非發現的B.1.1.529新病種病毒列為具高度傳染力的「高關注變種病毒」(variant of concern)；雖然科學家尚不清楚Omicron的確切風險，但世衛初步證據顯示，該病毒「比其他高關注變種病毒有更高的再感染風險」，即確診者康復後恐再度染疫，現有疫苗是否對其有效，得數周後才能知曉。

拜登總統26日表示，新變種病毒似乎正快速傳播，他並敦促眾人保持警戒；目前美國尚未發現Omicron病例。

南非幾乎各省的Omicron病例持續攀升，英國和歐盟等國家得知Omicron幾個小時後，迅速對南非國家旅客實施旅行限制；美國的旅行禁令得等到29日生效，拜登僅解釋：「因為這是醫療團隊的建議。」

白宮表示，美國從29日起實施旅行禁令，適用於過去兩周到訪過南非、波札那(Botswana)、辛巴威(Zimbabwe)、納米比亞(Namibia)、賴索托(Lesotho)、史瓦帝尼(Eswatini)、莫桑比克(Mozambique)和馬拉維(Malawi)的外國旅客；美國公民 和永久居民則須篩檢為陰性才能入境。

世衛和醫療專家警告，在詳細研究該變種病毒前勿過度反應；Omicron如今已現蹤比利時、香港、以色列和非洲南部；香港26日已有兩個Omicron病例，比利時同日也出現首名Omicron確診病患，也是歐洲首例。

世衛小組依先前慣例，採希臘字母為Omicron命名。雖然該變種病毒的部分基因序令人擔心，但目前不清楚其是否會導致更嚴重病症，或引發新一波公衛危機。

亞洲、歐洲和美國股市擔心疫情恐再引發新一波經濟動盪，股市應聲下跌，道瓊指數26日暴跌905點，跌幅逾2.5%，為去年10月以來最糟表現；史坦普500和那斯達克指數收盤時各跌2.3%和2.2%，分別是2月和去年9月以來最慘一天。

全球油價單日跳水逾10%，這是去年4月以來最大跌幅。

部分專家認為，新病種病毒出現，說明富國囤積新冠疫苗恐延長疫情；非洲不到6%人口完整接種疫苗，數百萬名衛生機構員工和弱勢人口還未打第一劑疫苗，這種情況恐加速病毒擴散，提高新冠病毒突變機會。