對抗南非新變種 輝瑞莫德納加緊研究 現行疫苗是否需調整

面對南非發現的傳染力極強的新變種病毒，輝瑞和BioNTech、莫德納都表示正加緊研究疫苗對抗新病毒效果，估計兩周內公布。（路透）

與輝瑞 藥廠(Pfizer)共同研發新冠疫苗 的德國藥廠BioNTech指出，科學團隊已針對最新病毒變異株B.1.1.529作檢測 ，研究報告將於兩周後出爐。莫德納（Moderna）則表示，將在兩個月內對該公司疫苗抵抗南非新變種病毒的有效性作臨床試驗。

製藥公司諾瓦瓦克斯(Novavax)26日也表示，已經針對在南非爆發疫情的最新病毒變異株研發最新疫苗版本，未來幾周便可進入測試與生產。

學名為B.1.1.529的新冠病毒變異株，最早是在非洲波札那發現；BioNTech在26日發表的聲明中指出，了解專家們對新變異株病毒的關切，已立即採取行動，對B.1.1.529展開調查研究。

聲明中寫道：「我們預期透過實驗室檢測將能獲得更多數據，研究報告最晚將在兩周後公布。」

有線電視新聞網(CNN)報導，最新病毒變異株B.1.1.529在非洲南部出現迅速傳染的趨勢，科學家擔心新變異株病毒感染案例異常增加，將讓傳染進一步擴大，免疫保護遭到病毒突破。

BioNTech聲明指出，透過研究報告將能進一步了解，如果B.1.1.529新冠病毒變異株造成全球傳染，是否需要對新冠疫苗做出調整。

輝瑞與BioNTech高層主管先前均曾表示，採用信使RNA(mRNA)技術研發製成的新冠疫苗可以針對病毒變化做出因應，數據確定之後六周內便能對疫苗做出調整，第一批更新版疫苗可在100天內出貨。

諾瓦瓦克斯研發的新冠疫苗內含新冠病毒棘蛋白(spike protei，又稱S蛋白)，可以讓人體免疫系統獲得啟動，但不會導致生病。諾瓦瓦克斯新冠疫疫苗本月稍早在印尼獲得緊急使用授權，後來在菲律賓也獲得緊急授權，今年底之前將向美國提出緊急使用申請。

諾瓦瓦克斯疫苗研發人員表示，已開始根據新病毒變異株B.1.1.529基因定序(genetic sequencing)研究特定的棘蛋白。諾瓦瓦克斯發言人在聲明中指出，初期研究將需要數周時間。