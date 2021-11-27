我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

對抗南非新變種 輝瑞莫德納加緊研究 現行疫苗是否需調整

記者顏伶如／綜合報導
面對南非發現的傳染力極強的新變種病毒，輝瑞和BioNTech、莫德納都表示正加緊研究疫苗對抗新病毒效果，估計兩周內公布。（路透）
面對南非發現的傳染力極強的新變種病毒，輝瑞和BioNTech、莫德納都表示正加緊研究疫苗對抗新病毒效果，估計兩周內公布。（路透）

輝瑞藥廠(Pfizer)共同研發新冠疫苗的德國藥廠BioNTech指出，科學團隊已針對最新病毒變異株B.1.1.529作檢測，研究報告將於兩周後出爐。莫德納（Moderna）則表示，將在兩個月內對該公司疫苗抵抗南非新變種病毒的有效性作臨床試驗。 

製藥公司諾瓦瓦克斯(Novavax)26日也表示，已經針對在南非爆發疫情的最新病毒變異株研發最新疫苗版本，未來幾周便可進入測試與生產。

學名為B.1.1.529的新冠病毒變異株，最早是在非洲波札那發現；BioNTech在26日發表的聲明中指出，了解專家們對新變異株病毒的關切，已立即採取行動，對B.1.1.529展開調查研究。

聲明中寫道：「我們預期透過實驗室檢測將能獲得更多數據，研究報告最晚將在兩周後公布。」

有線電視新聞網(CNN)報導，最新病毒變異株B.1.1.529在非洲南部出現迅速傳染的趨勢，科學家擔心新變異株病毒感染案例異常增加，將讓傳染進一步擴大，免疫保護遭到病毒突破。

BioNTech聲明指出，透過研究報告將能進一步了解，如果B.1.1.529新冠病毒變異株造成全球傳染，是否需要對新冠疫苗做出調整。

輝瑞與BioNTech高層主管先前均曾表示，採用信使RNA(mRNA)技術研發製成的新冠疫苗可以針對病毒變化做出因應，數據確定之後六周內便能對疫苗做出調整，第一批更新版疫苗可在100天內出貨。

諾瓦瓦克斯研發的新冠疫苗內含新冠病毒棘蛋白(spike protei，又稱S蛋白)，可以讓人體免疫系統獲得啟動，但不會導致生病。諾瓦瓦克斯新冠疫疫苗本月稍早在印尼獲得緊急使用授權，後來在菲律賓也獲得緊急授權，今年底之前將向美國提出緊急使用申請。

諾瓦瓦克斯疫苗研發人員表示，已開始根據新病毒變異株B.1.1.529基因定序(genetic sequencing)研究特定的棘蛋白。諾瓦瓦克斯發言人在聲明中指出，初期研究將需要數周時間。

疫苗 檢測 輝瑞

上一則

默克新冠藥 恐傷孕婦胎兒 食藥局研究中

下一則

Omicron棘蛋白突變達30種 傳播力更強 歐洲香港已傳病例

延伸閱讀

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼
南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制
快看世界／omicron變種病毒QA：疫苗會變無效嗎？

快看世界／omicron變種病毒QA：疫苗會變無效嗎？

熱門新聞

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
去年夏天在威斯康辛州基諾沙的暴動中槍殺兩人傷一人、聲稱出於自衛的瑞登豪斯，19日獲判無罪。Getty Images

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

2021-11-19 15:05

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆