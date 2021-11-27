Omicron棘蛋白突變達30種 傳播力更強 歐洲香港已傳病例

南非單日確診新病例暴增，新變種病毒是禍首。圖為約翰內斯堡一女子接種疫苗。（路透）

南非科學家本周找到的最新病毒變異株B.1.1.529，導致南非人口最多的豪登省(Gauteng)疫情嚴重升溫，隨著旅客流動，如今比利時、波札那、香港及以色列也傳出感染案例。世界衛生組織(WHO)26日宣布，將B.1.1.529病毒株命名為Omicron，並說初步證據顯示這款變種病毒 有著較強的傳染力。

Omicron變種病毒讓科學家憂心的主因在於，這款新冠病毒的棘蛋白(spike protei，又稱S蛋白)出現約30種突變，可能讓人與人之間的傳染變得更加容易。

在劍橋大學(University of Cambridge)率領英國 團隊研究新冠病毒基因定序(genetic sequencing)的英國公共衛生專家皮考克(Sharon Peacock)指出，目前掌握數據顯示，Omicron變種病毒的突變有著越來越強的傳染力，但其中許多突變將造成哪些結果，目前仍無法得知。

重症、死亡率是否更高?

從基因結構來看，Omicron變種病毒與之前出現的Beta變種病毒、Delta變種病毒都不一樣，但基因改變是否將變得更容易傳染、致命危險提高，目前則仍無法確定。迄今並無證據顯示Omicron變種病毒會讓更多染疫患者惡化變成重症。

目前疫苗 是否有效?

目前市面上可普遍取得的新冠疫苗能否有效抵抗Omicron變種病毒，研究數據可能要數周之後才會公布。

倫敦帝國學院(Imperial College London)實驗醫學教授歐潘蕭(Peter Openshaw)分析，目前市面上的新冠疫苗有可能抵擋Omicron變種病毒，因為先前出現的幾種變種病毒，疫苗對人體而言都是有保護效果的。

南非發現傳染力超強的新冠病毒變種B.1.1.529，民眾如臨大敵。圖為26日一女子接受檢測。（路透）

變種病毒如何產生?

皮考克指出，如果染疫患者體內的新冠病毒一直沒能完全清除，病毒發生基因演進，變種病毒可能因此出現； 最先在英國找到的Alpha變種病毒，就是因為新冠病毒在免疫功能低下的染疫患者身上出現突變。

非洲南部出現最新病毒變異株B.1.1.529的消息傳出之後，某些國家迅速頒布旅遊禁令。英國維康桑格研究院(Wellcome Sanger Institute)新冠病毒基因研究部主任巴瑞特(Jeffrey Barrett)說，新型變種變毒很快獲得指認之後，各國政府迅速頒布入境限制措施，將比Delta變種病毒剛出現時的全球防疫對策產生更強大的效果。