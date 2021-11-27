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新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

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染疫百日鬼門關前轉一圈 他從反對疫苗到勸人打疫苗

編譯孫梁／綜合26日電

俄勒岡州47歲的卡車司機布萊登拜克(Howard Breidenbach)起初對新冠病毒不屑一顧，認為是政府製造的陰謀論，試圖用來控制民眾，直至有一天他染疫嚴重到忘記自己的名字才恍然大悟；現在他不僅和妻子都接種了新冠疫苗，也呼籲尚未接種的人趕緊接種。

布萊登拜克的妻子說，7月14日丈夫患病，接著她也病了，兩人都以為是肺炎。但丈夫的病情急遽惡化，住院僅數日就轉入加護病房。布萊登拜克需做特殊治療，必須使用體外循環呼吸器(ECMO，葉克膜)作為人工肺。

他的病情繼續惡化，醫生給西北太平洋系統的醫院逐個打電話，詢問是否有ECMO；但俄勒岡州根本沒有ECMO，醫生最終了解到西雅圖的華盛頓大學醫學院還有一部，處於昏迷狀態的布萊登拜克被送上飛機到了西雅圖。

布萊登拜克說：「我當時什麼都不知道，在俄州還是昏迷，醒來已在西雅圖。」

近100天的治療期間，醫生把布萊登拜克的血液從體內抽出，流經機器加入人工氧氣後再注入體內。接受這種方式治療的病患，存活率僅為30%，但對布萊登拜克卻是最後的機會。

而布萊登拜克的妻子在俄州一直隔離至8月16日，才得以去西雅圖探望丈夫；她說：「見到他的樣子感覺恐怖，他的胸部不動，喉部插著管子，醫生說多與他對話很重要。他們把布萊登拜克叫醒，但他只是表面醒了，這樣可保證他的大腦仍有活動。」

布萊登拜克說：「昏迷狀態中，我能聽到其他人說話的聲音，自己卻出不了聲，但我不知道別人說的什麼，我連自己的名字都忘了。我知道我是誰，但不知叫什麼。」

布萊登拜克和妻子有一宏偉計畫，患病前他們準備成立自己的卡車運輸公司，做五到七年後退休。他們買了卡車，還準備買更多設備。如今兩人只祈求能一起多過一天日子，妻子表示：「我們現在知道生活中什麼是最重要的了。」

兩人的卡車已經賣掉，運輸公司停止運營，連房子也已售出。

布萊登拜克10月27日出院，闖過死門關後，他和妻子都同意打疫苗；他說：「我原以為新冠疫情是騙局，打疫苗10年後會死於癌症。我錯了，只能怪自己。」

如今兩人都呼籲沒打疫苗的人應趕快接種。布萊登拜克說：「新冠病毒不是鬧著玩的。」

疫苗 西雅圖 俄州

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