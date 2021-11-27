默克新冠藥 恐傷孕婦胎兒 食藥局研究中

默克藥廠26日公布的分析顯示，該廠研製的治療新冠肺炎新藥降低重症及死亡風險的有效率為30%，而非先前宣稱的50%。（路透）

默克 藥廠(Merck)仍在試驗的新冠藥molnupiravir可對抗病毒，但對孕婦及胎兒可能有害；食品暨藥物管理局(FDA)已邀請外部專家檢討。

食藥局 30日外部專家會議前，先把自己對默克新藥的評估公布在網路上，徵求各界意見；但食藥局不一定要聽從外部專家的建議。

食藥局自己的科學家檢討發現，這尚待核可的藥毒性可能傷害正在成長的胎兒，造成出生後的身體缺陷，因為對動物試驗時，出現這些問題。

基於此，食藥局會詢問外部專家的意見，看看是否完全禁止孕婦服用，還是「有條件」讓孕婦使用。

如果會議達成「有條件」讓孕婦使用，產品需明白列印風險警告，但醫師衡量利弊得失後，仍可批准使用該藥；基於安全理由，默克同意不開放兒童使用。

該藥的其他副作用不大，也不常見，僅2%臨床試驗病患腹瀉。

食藥局另外指出，默克新藥會造成新冠病毒棘突蛋白些微變化，病毒就是利用這蛋白侵入人體細胞；理論上，這種變化可能導致危險的突變，讓變種病毒更難纏。

食藥局都會籲請外部專家一併考量這些問題，然後票決是否藥效之利大於弊。

食藥局目前已核准使用的新冠肺炎 治療藥，都是打針或注射血管的液態藥，須經專業醫生開方才可使用，默克的新藥若獲准上市，將是美國第一個病人在家即可服用的減緩症狀、加速復原藥丸。英國已緊急核准它上市。

這也是食藥局首度公開「審核」治療新冠肺炎症的藥，顯示公眾極為關注。

Molnupiravir的初步藥效顯示，對輕微到中度感染患者，可大幅降低住院及死亡率。

該藥丸的研製原理頗為新奇：將細微的突變塞進新冠病毒的基因碼，阻止病毒繁衍。

也正因為基因突變效應而引發憂慮，怕造成胎兒出生後基因缺陷，更怕引起病毒突變為更厲害的新變種。

該藥丸未對孕婦試驗，接受測試的男女也都受到知會，服藥期間不要有性行為，避免懷孕。

默克公布的臨床試驗報告顯示，1400測試對象，總住院及死亡率降低了30%，遠比過去宣稱的50%低。染疫五天內服藥者，7%仍須住院，一人死亡；服用安慰劑者，10%住院，九人死亡。

試驗對象沒有已打完疫苗而「突破」感染者，但食藥局仍將請專家群建議，哪種已接種的病人可能獲益。