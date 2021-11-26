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美國與馬紹爾群島生嫌隙 擔心中國乘虛而入

中央社／威靈頓26日綜合外電報導

數十年來，馬紹爾群島一直是美國的堅定盟友，位於太平洋中央的地理位置使其成為美軍重要的戰略前哨陣地。

但這種忠誠現已受到考驗，馬紹爾群島因為將於2023年到期的「自由加盟協約」（Compact of Free Association）條款問題，與美方發生爭執。

美國1940和1950年代曾在馬紹爾群島進行數十次核彈試爆，包括在比基尼環礁（Bikini Atoll）進行的威力強大熱核試爆，如今馬紹爾群島為當地環境和居民健康索取損害賠償，美國則不予理會。

美聯社報導，此一爭執令美國某些國會議員擔心，中國可能會乘虛而入，讓兩大超強激烈的地緣政治主導權之爭更為加劇。

二次大戰結束至今，美國對待馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉的態度十分像是領土。美國已在馬紹爾群島開發軍事、情報和航太設施，而在整個區域內，中國非常活躍。

相對地，美國也為馬紹爾群島的經濟注入資金並創造工作機會。同時許多群島居民也因能夠前往美國定居和就業，而大量移居到阿肯色州、夏威夷州和奧克拉荷馬州。

不過本月有10名美國國會兩黨眾議員致函白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），討論有關美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帛琉的協約談判問題。

信函中寫道：「這些談判似乎沒有被當作優先事項，令人擔憂。即使我們的國際關注焦點持續轉向印太地區，但拜登政府上任以來，尚未舉行任何正式會談。」

這些眾議員表示，一再拖延只會讓美國處於相對弱勢，而「中國十分願意乘虛而入，提供這些美國長期夥伴亟需的基礎建設和氣候適應性投資」。

中國外交部表示，美國應正視責任，將其核爆造成的環境損害復原。中國外交部並表示，中國願意根據「一個中國原則」，在互相尊重與合作的基礎上，與馬紹爾群島及其他太平洋島國進行交往。

中國一再搶奪台灣的太平洋盟邦，包括2019年的吉里巴斯和索羅門群島。索羅門群島本週剛發生大規模反政府示威，反對與中國建交的抗議群眾破壞了當地的中國城與中資機構。

美國 中國 眾議員

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