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誰來吃火雞大餐？感恩節有人團聚 有人因疫延期

記者顏伶如╱綜合報導
科羅拉多州利特敦的會計師賈瑟琳‧拉古辛，23日在丹佛機場接到久未見面的母親後，緊緊擁抱。家人團聚重要性超過對病毒的風險。(美聯社)
科羅拉多州利特敦的會計師賈瑟琳‧拉古辛，23日在丹佛機場接到久未見面的母親後，緊緊擁抱。家人團聚重要性超過對病毒的風險。(美聯社)

今年春季，寶琳‧克瑞爾(Pauline Criel)便跟表兄弟姊妹們討論著，經過好幾個月的居家避疫之後，將邀大家今年到她底特律郊區家裡一起共度感恩節；然而人算不如天算，密西根州如今成為美國疫情熱點，醫院被染疫患者塞滿，學校恢復遠距教學。明尼蘇達、科羅拉多、亞利桑納州確診案例同樣激增，衛生官員呼籲未打疫苗民眾最好不要出遊；克瑞爾的大家族團圓計畫被迫延期，感恩節只與丈夫及兩個已成年的兒子在家吃烤火雞大餐與開心果布丁沙拉。

克瑞爾案例正是許多美國民眾今年過感恩節的縮影，疫情未退之時親人相聚，儼然成為一種負擔；不同政治立場、對疫情看法分歧等敏感話題，則讓團圓飯蒙上尷尬氣氛。

就在民眾準備享用感恩節大餐的同時，心裡難免思考著一連串問題：能否像從前一樣舉辦人數眾多的熱鬧聚會？到底要不要聚會？要不要邀請沒打疫苗的家庭成員？客人上門之前是否強制要求出示病毒檢測陰性證明？

58歲的克瑞爾在金融公司擔任資訊部主管；她說，今年感恩節沒能跟表兄弟姊妹們一起過，或許讓人覺得矯枉過正，「但安全還是最重要的，總比事後才後悔來得好，對吧？」

雖然疫情升溫導致丹佛地區本周恢復帶口罩規定，但住在科羅拉多州利特敦(Littleton)的會計師賈瑟琳‧拉古辛(Jocelyn Ragusin)則認為，家人團聚遠比疫情考量更重要。她的丈夫2020年10月間感染新冠病毒後，曾在加護病房住院四天；拉古辛說，希望回歸正常生活，因此願意承擔某種程度的風險。

拉古辛邀請了七、八名親戚共度感恩節，但彼此之間並未討論過是否接種新冠疫苗；她表示，其實不必開口，大家早就知道誰已經打過疫苗，哪些人曾經確診。

她說：「相聚在一起絕對是值得的，大家可以一起吃飯，分享這段時間的人生。」來到丹佛機場準備接母親的她也說：「我們真的不能活在與世隔絕的環境底下。」

住在舊金山的科技顧問瑪莉‧亞瑞拉(Mari Arreola)24日上超市採買感恩節大餐食材時，發現排隊人龍從店門口一路延伸到街角。她說，今年將與12名親戚一起過節，這次聚會象徵著一切正在好轉的希望。去年感恩節，她只與丈夫、母親及一名女兒共度感恩節。

回憶過去一年，她說：「大家都覺得變疏遠了，生活在恐懼中，每次出門彷彿都像置身世界末日場景似的。」她表示，去年真的非常害怕，「但現在狀況已經截然不同」。

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