憂缺工 部分零售業抗拒強制接種令 寧打官司

因疫情宅在家快2年的美國民眾，利用假期大買特買。零售業為了應付人潮，擔心人手不足，抗拒實施疫苗規定的訴訟也接踵而至。(中央社)

許多面對大眾的產業都要求員工接種疫苗 ，但零售業 者卻舉足不前，聲稱擔心勞力短缺；美國最大勞動力之一的零售業仍有大量員工未打疫苗，而隨著節日購物季到來，零售業者抗拒實施疫苗規定的訴訟也接踵而至。

紐約時報報導，零售業者抗拒的主因在於，他們擔心上班員工不足；勞動市場緊張，零售業者紛紛提供津貼、更棒工時或漲薪來吸引員工，希望門市和配送中心有足夠人力。零售業最大商業組織「全國零售聯盟」(NRF)估計，零售業者今年會聘僱多達66萬5000名季節性勞工。

舉例來說，梅西百貨(Macy)本季擬聘僱7萬6000名全職和兼差員工，他們秋季要求企業員工必須打疫苗或篩檢 為陰性才能進辦公室，但對於門市員工卻是另一回事。

梅西執行長甘內特(Jeff Gennette)表示：「我們有很多營業門市，在這個艱難期間，任何要求同仁在聖誕節前打疫苗的規定，只會加劇我們勞力短缺的問題。」

拜登政府要求100名或以上員工的企業，必須在1月4日前實施疫苗規定或每周篩檢，但此消息公布五天後，NRF便提告阻止該命令。

NRF行政主管馬茲(Stephanie Martz)22日表示：「我們都認同疫苗很好，可救人命；但出於相同原因，你不能就這樣規定『那好，去打疫苗。』」

疫苗規定的訴訟仍待審理，許多反對業者紛紛提告挑戰，官司可能一路打到聯邦最高法院。聯邦政府的法律文件警告，阻擋疫苗規定「恐導致每天數十人或甚至數百人病歿」。

身為NRF委員的甘內特表示，NRF希望疫苗規定的截止日期能延後幾個月。

全國最大私企雇主沃爾瑪拒絕評論NRF的訴訟，也拒透露公司的疫苗或篩檢計畫；許多擔任NRF委員的零售業者拒絕評論；目標百貨(Target)發言人表示，他們在疫苗規定宣布後，就開始採取必要措施，以符合防疫措施。

零售、批發和百貨公司工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)主席艾伯鮑姆(Stuart Appelbaum)表示：「我認為雇主抗拒疫苗規定，讓他們感到難堪丟臉，所以才會拿NRF當擋箭牌。」

艾伯鮑姆指出，如果可以選職場和消費場所，你會去高呼員工打過疫苗和篩檢的店家，還是去無法掌握員工疫苗狀態的門市？他表示，這些零售業者支持爛公共政策，而且不希望大聲張揚。