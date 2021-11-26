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「縮編到只剩外殼」美國2龍頭百貨分店大減 終淡出

記者顏伶如╱綜合報導
美國創業最久的百貨業「西爾思」實體店，經營競爭不過網購，今年可能是消費大眾最後一次的實體採購季。圖為在紐約市布魯克林的西爾思店已在24日熄燈。(Getty Images)
美國創業最久的百貨業「西爾思」實體店，經營競爭不過網購，今年可能是消費大眾最後一次的實體採購季。圖為在紐約市布魯克林的西爾思店已在24日熄燈。(Getty Images)

曾經稱霸美國零售業的連鎖百貨西爾斯(Sears)、凱馬特(Kmart，K市場)，最近幾年風光不再，今年感恩節隔天的「黑色星期五」(Black Frida)大減價日，恐將成為這兩大品牌退場之前，最後一次參與的年底購物季。

與全盛時期相比，西爾斯與凱馬特現在早已縮編到只剩外殼；2018年10月，擁有125年歷史的西爾斯控股公司(Sears Holdings)向法院聲請破產，旗下西爾斯、凱馬特後來被Transformco控股公司收購，當時西爾斯在全美仍有223家分店，凱馬特則有202家。相較之下，西爾斯與凱馬特2005年合併成為西爾斯控股公司時，全美各地分店合計高達3500家。

交由Transformco控股公司管理之後的西爾斯、凱馬特，從2019年之後脫離破產陰影，但各地分店關閉速度卻開始激增。

西爾斯網站資料顯示，西爾斯目前在美國本土只有12家全線服務(full-line)分店，在波多黎各還有兩家；西爾斯有7家分電只販賣電子用品，某些分店則只賣床墊，昔日應有盡有的百貨商店形態，已不復見。

到今年底，美國本土將只剩下六家凱馬特商店，在波多黎各、關島及維京群島等地合計還有六家。

信用市場資訊網站Debtwire零售業破產問題專家巴蘇(Reshmi Basu)指出，西爾斯的狀況比較接近清盤(liquidation)，而且持續已有數年。

不少專家學者認為，西爾斯與凱馬特兩大品牌的衰敗，都是Transformco與西爾斯控股公司主要負責人藍柏特(Eddie Lampert)的過錯。

哥倫比亞大學(Columbia University)零售業研究主任柯恩(Mark Cohen)指出，藍柏特放任租約到期，放棄店面，讓分店繼續營業只是權宜之計。柯恩說，很明顯的，所有分店很快都將結束營業，這點是無庸置疑的。

業界人士指出，藍柏特並沒有為各地分店做出投資，而是把比較有吸引力的房地產以及西爾斯原本擁有的品牌轉手賣出，例如Craftsman工具、Diehard汽車零件以及Lands End服飾品牌，導致西爾斯與凱馬特分店一路走下坡。

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