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感恩節報復性消費？逛街花錢不手軟 就怕缺工缺貨

編譯潘勛╱綜合25日電
感恩節購物，買氣看旺。(美聯社)
感恩節購物，買氣看旺。(美聯社)

因為就業率攀升，薪資增加不少，疫情期間儲蓄增加可觀，目前民眾在假期季返店採買人數增多，而且看到東西就買，毫不手軟，只是商店因供貨短絀、商品漲價，店內人手不足，究竟會讓購物季氣氛失去多少歡樂，猶待觀察。

美聯社25日報導，民眾對疫情導致必須保持社交距離已經疲勞，目前為假期季採購時買不到待購清單一切商品，或許會嘟嚷抱怨，另外因今年店家折扣幅度不夠而頗感失望；或許最敗興的乃是很多店家的員工搶在假期季前便辭職不幹，讓店家在今年生意最忙的時刻人手不足。

安聯研究(Allianz Research)機構產業部門資深顧問達梭伊特(Aurelien Duthoit)指出，相形去年，消費者購物時平均要多付出5%到17%的價錢，來採買玩具、衣飾、家用電器、電視等產品；其中以電視漲17%幅度最大；物價目前已經很貴，不管打多少折，相形去年都告上漲。

今年假期季銷售額本估計會創紀錄，但物價上漲困擾多多少少恐減損買氣。

全國零售聯盟(National Retail Federation)預期相形去年，假期季銷售量增幅在8.5%到10.5%之間；去年假期季處於疫情早期階段，民眾被關在家裡，大多採線上購物方式，2020年銷售量增加8.2%。

GlobalData Retail執行理事桑德斯(Neil Saunders)認為，對零售業者、消費者及商店員工，今年假期季會亂七八糟，人們會大排長龍，店內擺設較凌亂，要收到線上購買商品也會延誤。

只是真別低估血拚族的恢復力，目前顯露出來的跡象指出，他們去年不能慶祝很氣悶，今年打算補回來。

住在賓州亞德歷(Yardley)的大學教授凱薩琳‧韋伯(Kathleen Webber)便表示，去年假期季只能跟丈夫及三個孩子一起度過，今年假期要辦家族大型聚會，買更多禮物；她表示，大家能聚在一起都很高興，所以要好好慶祝。線上血拚狂的她唯恐供貨短絀，所以打算在下周結束前便完成假期採購，往常可以等到12月21日。

消費者恢復力強，零售業者的韌性也不遑多讓；最大型的百貨業者如沃爾瑪、目標(Target)百貨等疫情期間還能開張，目前變得更強；Retail Metrics LLC研究機構總裁柏金斯(Ken Perkins)，疫情趨緩後，雖然工資得漲、供應鏈成本增加，但零售業的獲利還算很不錯。

疫情 零售業 社交距離

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