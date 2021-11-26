我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

傳中國官方要求滴滴從美國下市 怕敏感資料外洩

「快打補強針」 全美接種率最高前5州 新冠確診飆升

編譯林梅婕／綜合25日電
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美新冠疫苗覆蓋率緩緩提升，拜登政府更積極呼籲50歲以上的民眾接種補強針疫苗；但根據新聞周刊(Newsweek)的報導，疫苗覆蓋率最高的五個州是佛蒙特、羅德島州、緬因州、康乃狄克和麻州，近日卻出現新增確診案例數激增的趨勢。

根據紐約時報(NYT)的統計，佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，亦即73%的人口都已完成疫苗接種，堪稱全國接種率最高的州；但截至24日的過去14天，單日新增確診量卻激增了18%，該數據24日當天則是370例。

第二高的是羅德島，疫苗覆蓋率為72%；但該州在11月17日至24日期間，單日平均新增確診數為480例，截至24日過去14天的新增確診量成長69%。

緬因州同樣疫苗覆蓋率為72%，但目前的單日平均新增確診數為694例，成長35%；康乃狄克州覆蓋率亦達72%，目前的單日平均新增確診量卻是751例，暴增120%。

至於麻州疫苗覆蓋率則是71%，但截至24日的過去14天中，單日平均新增確診量也增加了81%；在11月17日至24日期間，單日平均確診量為2881例。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，全美23日共新增10萬636名新冠肺炎的確診；事實上，全美單日新增確診量自10月24日以來就開始呈上升趨勢，當時測得的數據為2萬3596例，但CDC在過去兩周的統計指出，連續七天平均新增確診量卻成長30%。

目前CDC的疫苗接種數據顯示，全美12歲以上已完成兩劑疫苗接種的比率為69%，相當於1億9620萬人。

隨著確診數上升，國內約十分之一的人口已接種補強針，但感恩節假期間，確診數恐怕只會持續增加；尤其美國汽車協會(AAA)預測，這段假期旅行的人次將多達數百萬人。

疫苗 CDC 麻州

上一則

本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文

下一則

英吉利海峽移民船遭撞沉27死 英法互相甩鍋

延伸閱讀

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升
拜登家族恢復感恩節傳統 相聚麻州南塔克特島

拜登家族恢復感恩節傳統 相聚麻州南塔克特島
紐約上州伊利郡 重頒室內強制口罩令

紐約上州伊利郡 重頒室內強制口罩令
疫苗豁免申請期限內審不完 市長:公務員未接種可上班

疫苗豁免申請期限內審不完 市長:公務員未接種可上班

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
陳智博被州警擊斃倒地。（截屏自NBC電視畫面）

賓州華男最後14秒錄影曝光…陳智博投降遭槍殺 父母告州警

2021-11-19 02:30

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕