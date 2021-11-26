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新冠更強變種現非洲 現有疫苗恐無效 英暫停6國航班

編譯盧炯燊／綜合25日電
南非發現最新的新冠變異病毒B1.1.529，其傳染力異常驚人。（美聯社）
南非發現最新的新冠變異病毒B1.1.529，其傳染力異常驚人。（美聯社）

南非發現最新的新冠變異病毒B1.1.529，其傳染力異常驚人，科學專家形容它為「進化大躍進」，有可能使該國的感染個案大幅飆升。

南非國家傳染病研究所24日表示，該國經濟中心豪登省(Gauteng)在過去36小時共檢測到22個B1.1.529病毒病例，相信該省多達九成新病例或與新毒株有關；當局已經要求世界衛生組織26日召開緊急會議商討新情況，同時為這個變異病株正式分配一個希臘字母的字母。

新毒株突變異常多、傳染力更強

南非科學家25日在記者會上說，編號為B1.1.529的毒株帶有異常多的突變，能躲避人體的免疫系統反應，因此傳播力較強。

國家傳染病研究所的檢測主管奧利華拉(Tulio de Oliveira)指出， 這個變種病毒確實讓人感到震驚，它在進化上有很大的飛躍，其突變比人們預期的要多得多及快得多，有可能繞過人體的免疫系統，因此現有的疫苗可能對它沒作用。

衛生部長法拉(Joe Phaahla)表示，B1.1.529主要是在年輕人群發現，但南非這個群體的疫苗接種率也是最低的，18至34歲的人中只有25%左右接種了疫苗。

他又說，雖然目前主要在豪登省發現新變種病毒，但蔓延到全國只是時間問題。

消息指，目前在非洲六個國家都發現B1.1.529，包括位於非洲南部的博茨瓦納；此外，香港從一名南非入境的旅客身上也發現這個變種病毒。

南非平均每天約有1200新病例，儘管感染率相對較低，然而科學家擔心這個變種病毒的出現，除了有高度傳染性外，還有可能使現有的疫苗難以對付。

與此同時，本身已經疫情嚴重的英國，鑑於對新變種病毒的擔憂，宣布從25日起，暫時禁止六個非洲國家的航班入境。

衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)25日發出推文，並沒有直接點名這六個國家，但表示衛生部已將它們列入紅色名單內，若英國國民從這六個國家返扺國門時，必須隔離檢測。

南非發現最新的新冠變異病毒B1.1.529，其傳染力異常驚人。（美聯社）
南非發現最新的新冠變異病毒B1.1.529，其傳染力異常驚人。（美聯社）

南非 變種病毒 疫苗

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