試劑篩檢量夠嗎？ 年底假期後 全美需求量恐增

雖然已有新冠疫苗 ，不過快篩試劑能夠初步判斷自己是否染疫，對自己及他人都是多一層保護，隨著假期聚會及接種令將至，需求勢必會持續增加；但與藥局連鎖店躊躇滿志相比，一些公衛學者對美國 的試劑篩檢 量能是否足夠，持疑慮觀點。

新冠快篩試劑的需求勢必增加，這是因為年底聖誕假期將近，包括已接種者在內，不少人將有試劑需求，避免聚會時發生的染疫風險；此外，拜登總統發布接種令要求員工達100人或以上企業接種疫苗，不然就得每周接受篩檢。

冬天嚴寒的天氣，更普遍的室內活動，以及假期的聚會場合，都是可能讓病毒傳播的溫床；如果疫情在冬季捲土重來，對試劑的需求會進一步增加；白宮推估，12月單月家用試劑需求量為2億，是今年夏季的四倍，到明年2月還會增加至3億。

政府過去在防疫上，將大量的投資用於疫苗開發，讓試劑缺貨的消息在全國不同地區時有所問；到現在，雖然疫苗開發、接種取得成就，但是接種率遇到瓶頸，再加上篩檢有助及早發現染疫，在廣泛傳染他人之前得到遏止。

因此，政府近期將注意力轉向試劑，撥款30億元用於補貼製造商生產及採購，及加速放行不同款式的試劑上市供民眾選購，甚至罕見要求國家衛生院(NIH)介入，確認何款試劑最為準確有效。

隨著試劑擴大生產、上市，現在排隊搶購試劑的情勢已經很少見，CVS、Walgreens等連鎖業者都說，現在試劑供應充足，已不必再要求每位顧客限量購買；製造商亞培(Abbott)則說，他們現在每個月的試劑產能已重回5000萬。

儘管如此，仍有學者表示擔憂，因為與歐洲相比，美國的篩檢普及及試劑供給依然不如歐洲；例如英國建議所有民眾每周篩檢兩次，並海量提供免費試劑，按此標準，美國明年每個月應要有23億份試劑。

馬里蘭大學公衛政策學者席格爾(Neil Sehgal)就表示，除非明年需求大幅消褪，不然美國明年恐怕依然會處於「追趕需求」的情勢。