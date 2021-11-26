感恩節爆230萬搭機人潮 梅西百貨大遊行重現

全美最熱鬧的紐約市梅西百貨感恩節汽球大遊行，25日再度登場，約有六千多名工作人員，夾道圍觀有兩百多萬民眾，多數都沒有戴口罩與保持距離，真的是遠離疫情了。圖為大火雞汽球領隊展開梅西百貨汽球大遊行。(路透）

今年重新感到感恩節過節氣氛濃厚，官方統計指出，24日搭機旅客人數來到大約230萬，創疫情 以來單日最高紀錄，快要恢復疫情以前水準；紐約市 「梅西感恩節卡通汽球大遊行 」25日也恢復舉辦，拜登總統在電視上聲稱「美國回來了」，恢復正常，祝大家過節快樂。

24日搭機人數 疫情來單日最多

紐約時報25日報導，據聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)統計，24日國人搭機人數超過230萬，雖只是2019年同一日期紀錄的88%，但已是疫情以來單日最多。

因電視實境秀「單身女郎」(Bachelorette)出名的凱蒂‧索斯頓(Katie Thurston)對今年感恩節終能搭機，返回聖地牙哥家中過節，跟很多人一樣感到興奮；她表示能回歸肖似正常生活，讓她百感交集。

DC漫畫旗下超級英雄團隊「少年泰坦」汽球造型25日在梅西百貨感恩節汽球大遊行中亮相。(路透）

曼哈頓汽球大遊行 綿延數哩長

在紐約曼哈頓區，精心打扮的遊行人士再度擎著大汽球綿延數哩長，人潮返回當地，參加梅西感恩節卡通汽球大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)，全國中學及大學鼓號樂隊再度現身各地，雖說仍有防疫措施，但傳統節日慶典已悉數回返。

雖說疫情還沒完全退散，但疫苗接種漸漸普及，人們熟悉疫情防範，官員不免表示憂心疫情擴大，但成千上萬人來參加遊行，數百人扮成小丑，數十枚巨大汽球及飄浮物，讓汽球大遊行這盛會得以恢復舉辦。

「史努比」是最受歡迎的汽球造型之一。(美聯社)

拜登：美國回來了 沒什麼無法克服

對拜登而言，梅西汽球遊行恢復以往規模象徵著新生，他用電話向在紐約市現場轉播的國家廣播公司(NBC)氣象直播預報員洛克(Al Roker)表示，「過了兩年，我們回來了，美國回來了，沒有什麼是我國無法克服的」。

雖然如此，某些安全防範措施維持不輟；遊行主辦方及志工都得先接種好疫苗，戴上口罩，只讓一些歌手及表演者得不受限；雖未要求觀眾都接種疫苗，但主辦方及市府都鼓勵大家戴上口罩。

「尤達寶寶」是社群網路上最火紅的人物，今年新造型之一，在梅西百貨感恩節汽球大遊行中亮相。(路透)

49歲律師亞薩希(Asahi Pompey)表示，自己24日先打疫苗補強針，來參加遊行置身群眾當中也戴上口罩，但疫情並沒嚇倒她不來參加盛會；她表示感覺棒極了，紐約市正要復甦。

目前在麻州南塔克特島(Nantucket)度假的拜登總統及第一夫人吉兒，他們在動身前先錄好賀節談話，祝國人感恩節快樂，國家快要回歸正常，全國千百萬家庭恢復以往過節傳統，拜登家族也不例外，恢復到南塔克島吃烤火雞等大家族傳統大餐。