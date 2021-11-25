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追殺喬州非裔男 3白人定罪 面臨終身監禁

編譯郭宣含／綜合24日電
監控錄像紀錄了25歲的艾伯里被三人從背後槍殺的全過程。（美聯社）
監控錄像紀錄了25歲的艾伯里被三人從背後槍殺的全過程。（美聯社）

以白人為主的陪審團看三次遇害影片並審議約10個小時後，三名追殺喬治亞州非裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)的白人24日被判犯下謀殺罪，三人面臨終身監禁；拜登總統表示，該判決說明司法體制奏效，政府必須打造不會有人因膚色而受怕的未來；副總統賀錦麗也呼應政府仍須努力，並為正義而戰。

葛瑞格里‧馬麥克(Gregory McMichael)、崔維斯‧馬麥克(Travis McMichael)以及鄰居布萊恩(William Bryan)2020年2月追殺空手慢跑的艾伯里，將他困在安靜巷弄後射殺；這起案件本未引起太大關注，但射殺影片在網路傳開後，艾伯里之死隨即成為呼應種族不公的明證。

如今三人都面臨終身監禁，法官會再裁決他們的刑期是否有緩刑可能。

「他什麼也沒做」 非裔相擁而泣

庭上念出23項有罪判決的第一項後，艾伯里的父親因為又叫又跳而離開法庭，讀完最後一項判決時，艾伯里的母親低頭握拳。

艾伯里父親說：「兒子什麼也沒做，不過是跑步和抱持夢想罷了。」法院外有數十名非裔支持者相擁而泣。

艾伯里命案庭審結果宣判後，艾伯里的母親與支持者相擁。（美聯社）
艾伯里命案庭審結果宣判後，艾伯里的母親與支持者相擁。（美聯社）

以白人為主的陪審團審議約10個小時，最後判三名白人有罪；陪審團在23日中午收到案件，24日一早重返法庭，並要求觀看兩個版本的遇害影片，一為原版影片，二是調查人員後製減少陰影的版本，每部影片都看三遍。

陪審團也再次聽取被告報警時的通話內容。

「以為他闖空門」 被告打算上訴

馬麥克父子告訴警方，他們懷疑艾伯里闖空門，但檢察官指出，無證據說明艾伯里在該社區犯案。

馬麥克父子的律師表示，這對父子沒做錯事，他們認為事發影片有助其案件；律師指出，馬麥克父子很遺憾殺害艾伯里和造成這起悲劇。

馬麥克父子打算上訴，布萊恩的律師也表示，他的團隊對判決失望，但予以尊重，他考慮在感恩結果後提出新的法律行動。

此案預計明年2月宣判，但高等法院法官華斯利(Timothy Walmsley)尚未安排判刑日期，希望雙方都有時間準備；檢察官並未稱此案的動機是種族主義，但聯邦當局以仇恨犯罪起訴被告，並稱三人因艾伯里是非裔而追殺他。

監控錄像紀錄了25歲的艾伯里被三人從背後槍殺的全過程。（美聯社）
監控錄像紀錄了25歲的艾伯里被三人從背後槍殺的全過程。（美聯社）

艾伯里的判決宣布後，拜登發出聲明表示：「有罪判決反映出，我國司法體制發揮作用，但這樣還不夠，我們應該扛起責任，打造一個團結和共同力量的未來，無人會因為膚色而害怕暴力。」

拜登表示，這場判決確保犯下可怕罪刑的人，終將受到懲罰；他也表示此案說明，聯邦政府在種族正義的抗戰中仍須努力。

賀錦麗24日說，對受害家屬感同身受，「這些判決傳遞重要訊息，但也指出我們仍有待做的工作。」

喬治亞州三名在2020年2月追殺空手慢跑的非裔男子艾伯里的三名白人布萊恩、崔維斯...
喬治亞州三名在2020年2月追殺空手慢跑的非裔男子艾伯里的三名白人布萊恩、崔維斯‧馬麥克和葛瑞格里‧馬麥克（從左至右），24日被判謀殺罪罪成，面臨終身監禁。（美聯社）

艾伯里 非裔 拜登

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