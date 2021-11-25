3白人被告是誰？一對父子檔+鄰居 槍殺了艾伯里

葛瑞格里‧馬麥克。(美聯社)

喬治亞州非裔艾伯里 (Ahmaud Arbery)去年在慢跑時遭槍殺，三名被告分別是一對父子檔，為65歲的葛瑞格里‧馬麥克(Gregory McMichael)與35歲的崔維斯‧馬麥克(Travis McMichael)，以及他們52歲的鄰居布萊恩(William Bryan)。

崔維斯曾服役於海岸防衛隊(US Coast Guard)，他在上周審判期間聲稱，當他用槍指著被害人時，曾試著靠先前在海防隊所受的槍械使用訓練來「緩和」局勢。

崔維斯‧馬麥克。(路透)

崔維斯表示，案發地點喬州布朗斯威克(Brunswick)平時治安穩定，卻在案發前幾個月於薩蒂拉河岸(Satilla Shores)一帶，不斷發生各種掠奪財產的犯罪事件，包括非法闖入汽車、槍支竊盜、以及非法入侵仍在興建中的房屋。

去年元旦崔維斯就曾向警方報案，原本放在他的福特皮卡卡車置物箱中，一把史密斯威森(Smith & Wesson)九釐米手槍失竊。

葛瑞格里過去曾擔任警察 ，甚至還在當地地區檢察官 辦公室中擔任過調查員，這段經歷遭外界質疑，是否間接讓他享有特權，才在案發後沒有立即被捕。

在葛瑞格的保釋聽證會上，檢方撥出一段錄音類容，是他打電話給原本負責艾伯里命案的地區檢察官賈姬‧傑克森(Jackie Johnson)的語音留言；這通電話在案發後沒多久撥出，葛瑞格希望傑克森能給他一些建議。

布萊恩。(美聯社)

至於第三名被告布萊恩也住在同一個社區，不過事件爆發以來，布萊恩就一直堅稱自己只是一名憂心的市民，在騷動發生時，前往現場旁觀，並用手機錄下事發的經過。

但是案發後數月，執法人員揭露實情並非如布萊恩所言；因為，艾伯里要逃脫時，布萊恩試圖用車「阻擋」，間接造成艾伯里死亡，最終也遭檢方起訴。

不過布萊恩的律師表示，案發期間布萊恩並未攜帶武器，而且在上前追捕艾伯里前，布萊恩也沒有和馬麥克父子聯繫。