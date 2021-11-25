「他是我的粉絲」川普：瑞登豪斯主動來拜訪我

遭殺人罪起訴獲判無罪的威斯康辛州青少年瑞登豪斯獲釋後，曾到佛羅里達州海湖莊園拜訪川普，共和黨國會議員格林還提案頒發瑞登豪斯國會金質勲章。（路透）

前總統川普 在23日晚間播出的福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪中說，遭殺人罪起訴但獲判無罪的威斯康辛州青少年瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)，曾到佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)川普私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)拜訪他；另外，也有共和黨 國會議員提案頒發瑞登豪斯國會金質勲章，以表揚他英勇保護社區的行為。

威斯康辛州肯諾沙(Kenosha)2020年夏天爆發種族抗爭街頭衝突，當時17歲的瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)持半自動步槍射死兩人而遭殺人罪起訴，但陪審團19日裁定無罪，五項罪名皆不成立。

川普接受漢尼提訪問時說，這次拜訪是瑞登豪斯主動提出：「他打電話來，他說想問問能不能過來一趟，跟我打個招呼，因為他是我的粉絲。」

對於現年18歲的瑞登豪斯，川普受訪時形容：「他是跟他的母親一起來的。真的很棒的一個年輕人。他是遭到不當起訴，他根本不應該經歷這些審判，下場可能被處死。」

共和黨籍喬州聯邦眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Greene)23日提出一項法案，向瑞登豪斯頒發國會金質勲章，表揚他「2020年8月25日在威斯康辛州基諾沙，因『黑人的命也是命』(BLM)示威引發暴動時，英勇保護社區的行為。」

國會金質勲章堪稱國會授予個人或機構的最高榮譽；該提案並無其他提案人，但目前由民主黨掌握兩院多數的情勢下，表決通過的機率並不高。

共和黨聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)則是主動邀請瑞登豪斯到自己辦公室實習；同樣邀請瑞登豪斯實習的，還有共和黨聯邦眾議員考托恩(Madison Cawthorn)。

國會最近幾次頒發勳章，包括表揚今年1月6日國會暴動時英勇捍衛的國會警察和執法人員，以及今夏8月美軍從阿富汗撤離期間，在喀布爾(Kabul)機場爆炸中罹難的美軍成員。