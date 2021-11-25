3被告罪成 艾伯里母落淚：我從沒想過這一天會到來

艾伯里的母親聽到有罪裁決後，當庭流下眼淚。(歐新社）

喬治亞州25歲非裔 男子艾伯里 (Ahmaud Arbery)去年慢跑時遭三名白人持槍追殺，三人24日遭判犯下謀殺罪；艾伯里的家人表示，得知這些兇手不會再傷及無辜，終能獲得一些平靜，政治人物和民權領袖一片叫好，並稱陪審團的判決象徵邁向公平正義的一大進展。

艾伯里的家屬24日得知判決結果後不禁落淚拍手；艾伯里母親表示：「我只想感謝各位，老實說，我從沒想過這一天會到來。」

艾伯里母親表示：「我只想感謝各位，老實說，我從沒想過這一天會到來。」(美聯社)

許多知名政要和民權組織也爆出歡呼聲，他們表示，陪審團以白人居多，但他們把正義還給艾伯里的家人，但仍有不少人指出，法庭體制的正義仍遙遙未及，對有色族裔更是如此。

「沒有東西能讓艾曼德(艾伯里)回來。」代表艾伯里家屬的民權律師克魯普(Ben Crump)說，三名追殺艾伯里的白人24日遭判罪，「艾伯里的家人知道殺害他的人會被關在牢裡，永遠不能再對另一個無辜靈魂做出邪惡之事，這讓他們感到些許平靜。」

艾伯里在高中曾是美式足球名星，離世前在卡車清潔公司上班，也幫忙他父親的園藝工作；他的家人表示，艾伯里去年遭射殺前，本打算重返大學。

艾伯里2013年畢業一年後因攜槍到高中看棒球賽，被判五年緩刑；他2017年意圖在沃爾瑪賣場偷電視遭捕，該控訴使他的緩刑延長直到他被射殺。

35歲崔維斯．馬麥克(Travis McMichael)去年朝慢跑的艾伯里開兩槍，他與父親葛瑞格里．馬麥克(Gregory McMichael)和鄰居布萊恩(William 'Roddie' Bryan)都因參與追殺被判多項罪狀，三人24日都被陪審團判謀殺重罪，可能終生被關且不得保釋。

艾伯里中槍在地垂死之際，布萊恩說，崔維斯還以「黑鬼」貶義詞稱呼艾伯里。

民主黨 全國委員會(DNC)主席哈里森(Jaime Harrison)與民主黨非裔黨團主席羅林斯(Virgie Rollins)指出：「我們今日歡呼法制還艾伯里正義，但我們知道有太多人未能如願以償。」

喬州首位非裔聯邦參議員瓦爾那克(Raphael Warnock)表示，這次判決是追究責任，算不上真正的正義。

「真正的正義是年輕非裔男性慢跑和睡覺時，不用擔心遭他人傷害與殺害。」

民權律師克魯普也有同感，他表示此次判決是通往平等正義的進展，但離終點線還很遠。