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艾伯里案涉種族議題 檢方避而不談 專家詫異

記者顏伶如／綜合報導
負責艾伯里命案的檢察官杜尼科斯基（Linda Dunikoski）。(美聯社)
負責艾伯里命案的檢察官杜尼科斯基（Linda Dunikoski）。(美聯社)

看在許多外部觀察者眼裡，喬治亞州非裔艾伯里(Ahmaud Arbery)被三名白人男子開槍打死，顯然就是種族暴力實例，但在三名被告遭起訴的十天審理過程中，從種族或偏執立場討論案情的論述，卻不曾向陪審團呈現；檢察官雖然有機會在法庭上從這些議題的角度切入，從頭到尾卻避而未談。

紐約時報分析，喬州檢察官避開種族議題的態度非常明顯；首席檢察官琳達·杜尼科斯基(Linda Dunikoski)上周四徵求法官同意，將向陪審團舉證35歲被告崔維斯．馬麥克(Travis McMichael)，曾以種族歧視用詞稱呼艾伯里。

在艾伯里命案審理中為被告馬麥克父子辯護的律師高爾（Kevin Gough）。(美...
在艾伯里命案審理中為被告馬麥克父子辯護的律師高爾（Kevin Gough）。(美聯社)

然而，法官還沒來得及做出決定，被告律師團便已宣布辯證終結，杜尼科斯基則拒絕了反駁被告證詞的機會。

報導指出，法律專家對此案審理過程中，未碰觸種族議題感到詫異，也不贊同檢方可能受到陪審團成員種族背景影響的訴訟策略。

在12名陪審團成員中，有11人為白人；陪審團24日裁定三名被告殺人罪罪名均成立。

「我完全搞不懂。」在亞特蘭大擔任刑事辯護律師的帕尼契(Esther Panitch)日前便說，「檢方並不一定要證明被告的犯罪動機，但陪審團員卻希望知道被告做出如此犯行，究竟是受到什麼因素所驅使的。」

另一方面，還有多項證據是陪審團成員在審理過程中並未聽到的，例如當地便利商店店員曾以「慢跑者」(The Jogger)綽號稱呼艾伯里，因為艾伯里跑步到店裡行竊之後逃逸的前科；陪審團也沒有聽到有關崔維斯．馬麥克朝艾伯里開槍後，還使用種族歧視用語的證詞。

艾伯里的心理健康病歷紀錄、犯罪前科，以及遭槍擊身亡後法醫透過遺體血液檢測驗出四氫大麻酚(THC)的紀錄，都沒有在法庭上提出。

三名白人被告曾經在社群網站以及簡訊，使用種族歧視言論，但在兩個多星期的審理過程，也都沒有向陪審團舉證；陪審團聆聽了20多名目擊者的證詞，但三名被告中只有崔維斯．馬麥克在法庭中作證。

艾伯里 種族歧視 檢察官

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