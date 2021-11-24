油國備用產能紛耗盡 OPEC+增產無力 缺口持續擴大

拜登總統23日宣布釋出戰略儲油，但OPEC組織不為所動。(路透)

路透報導，美國 要求油國聯盟(OPEC+，包括油國組織和俄羅斯等盟友)增加石油 產量以抑制油價 ，但這些國家即使想增產也有心無力；因為新冠肺炎疫情和環保問題，造成產油國生產方面的投資銳減，以致產油國沒有多少備用產能，在油國組織較窮的成員國尤其如此。

諮詢公司Energy Aspects在一分報告中寫道：「最近的資料證實了我們長久以來的預期，就是愈來愈多產油國正在耗盡備用產能。」

備用產能是指產油國在國際市場面臨天災、衝突等供給短缺情況時，可派上用場的額外產能。

油國聯盟在去年需求萎縮時限制供應，現在正逐步取消；根據油國聯盟解除產量限制的時間表，到12月1日，油國聯盟將正式實施日產量減少380萬桶。但是由於油國聯盟一些成員國無法增加足夠產量，實際減產幅度仍然較大。

國際能源署說，油國聯盟10月的日產量缺口達73萬桶；其中，安哥拉和尼日占了近九成。

Energy Aspects預計，油國聯盟產量缺口，「將隨著配額不斷增加而逐步擴大。」

油國聯盟一直抗拒原油消費大國加快增產的要求，堅持按計畫從8月以來每月的日產量，逐步增加40萬桶，擔心加速增產，會導致2022年供應過剩。

然而，油國聯盟甚至可能達不到自訂目標。

根據國際能源署數據，9月和10月油國聯盟日產量都比計畫少了70萬桶，使市場供應緊俏和高油價持續更久的可能性，大大提高。