QA看懂戰備儲油…存放美4個地下鹽穴 已釋出24次

拜登總統23日宣布釋出戰略儲油，但OPEC組織不為所動。(路透)

拜登政府23日宣布釋出5000萬桶戰略石油 儲備(SPR)，聯合其他國家共同抑制高漲油價 ，華爾街日報(WSJ)整理出以下幾項看點：

何謂戰略石油儲備？

美國 戰備儲油存於德州至路易斯安納州一帶的四個地下鹽穴中，目前儲存約6億500萬桶原油，可滿足美國數周用油需求。美國政府供應儲備油，由能源部管理；當總統認為「能源供應嚴重紊亂」，即能源供應短缺層面廣泛且歷時已久，恐構成緊急狀態，或恐對國家經濟產生重大負面衝擊，便可依據聯邦法釋出儲備油。

為何現在拜登動用

自拜登總統上任12個月後，汽油價格穩定上漲，比一年前增加61%：根據能源部數據，上周全國一般無鉛汽油每加侖平均3.4元。通膨恐使民主黨的法案陷入風險，迫使白宮採取動作。

雖然增加石油供應量應可降低汽油價，但也難說得準。期貨市場複雜，價格波動因素多，就算壓低原油價格，也難保證汽油價一定跟進或馬上反應。其他國家一起大幅釋出儲備油更能確保油價下跌，不然只有美國油價降，其他市場力量恐再推升油價。

該釋出嗎？正反看法

聯邦民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)等11名參院同仁11月初致信拜登，建議動用儲備油；拜登政府未能靠外交手段使石油輸出國組織(OPEC)增加產量後，拜登顧問也開始考慮儲備油。

不過批評方指出，戰備儲油應用於確保美國能源安全需求，而非幫助消費者省汽油錢；美國石油公司建議，緩解上漲油價的更佳作法應是提升國內石油和天然氣的開採量。

美1977年首次釋出

第一次石油危機阿拉伯石油禁運後，國會1975年授權戰備儲油，以緩衝石油出口國供應紊亂的衝擊。不過近年能源市場劇變，美國儲備油使用亦是；川普政府2018年曾考慮出售部分石油，國會也陸續釋出儲備油，以籌錢支付減稅和其他支出。

美國1977年首次釋出儲備油後，之後共釋出約24次；美國也三度與其他國家共同釋出儲備油，分別是1991年波斯灣戰爭、2005年颶風卡崔娜(hurricane Katrina)襲擊後，以及2011年阿拉伯之春達高峰之際。