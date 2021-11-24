我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

QA看懂戰備儲油…存放美4個地下鹽穴 已釋出24次

編譯郭宣含／綜合23日電
拜登總統23日宣布釋出戰略儲油，但OPEC組織不為所動。(路透)
拜登總統23日宣布釋出戰略儲油，但OPEC組織不為所動。(路透)

拜登政府23日宣布釋出5000萬桶戰略石油儲備(SPR)，聯合其他國家共同抑制高漲油價，華爾街日報(WSJ)整理出以下幾項看點：

何謂戰略石油儲備？

美國戰備儲油存於德州至路易斯安納州一帶的四個地下鹽穴中，目前儲存約6億500萬桶原油，可滿足美國數周用油需求。美國政府供應儲備油，由能源部管理；當總統認為「能源供應嚴重紊亂」，即能源供應短缺層面廣泛且歷時已久，恐構成緊急狀態，或恐對國家經濟產生重大負面衝擊，便可依據聯邦法釋出儲備油。

為何現在拜登動用

自拜登總統上任12個月後，汽油價格穩定上漲，比一年前增加61%：根據能源部數據，上周全國一般無鉛汽油每加侖平均3.4元。通膨恐使民主黨的法案陷入風險，迫使白宮採取動作。

雖然增加石油供應量應可降低汽油價，但也難說得準。期貨市場複雜，價格波動因素多，就算壓低原油價格，也難保證汽油價一定跟進或馬上反應。其他國家一起大幅釋出儲備油更能確保油價下跌，不然只有美國油價降，其他市場力量恐再推升油價。

該釋出嗎？正反看法

聯邦民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)等11名參院同仁11月初致信拜登，建議動用儲備油；拜登政府未能靠外交手段使石油輸出國組織(OPEC)增加產量後，拜登顧問也開始考慮儲備油。

不過批評方指出，戰備儲油應用於確保美國能源安全需求，而非幫助消費者省汽油錢；美國石油公司建議，緩解上漲油價的更佳作法應是提升國內石油和天然氣的開採量。

美1977年首次釋出

第一次石油危機阿拉伯石油禁運後，國會1975年授權戰備儲油，以緩衝石油出口國供應紊亂的衝擊。不過近年能源市場劇變，美國儲備油使用亦是；川普政府2018年曾考慮出售部分石油，國會也陸續釋出儲備油，以籌錢支付減稅和其他支出。

美國1977年首次釋出儲備油後，之後共釋出約24次；美國也三度與其他國家共同釋出儲備油，分別是1991年波斯灣戰爭、2005年颶風卡崔娜(hurricane Katrina)襲擊後，以及2011年阿拉伯之春達高峰之際。

石油 美國 油價

上一則

「救急貼布無法修復傷口」拜登釋油 曼欽、川普都開罵

下一則

「餐桌問題超過國政」通膨砸鍋 民主黨憂明年選舉毀了

延伸閱讀

川普自辦2024民調 5搖擺州全拿 領先至少3個百分點

川普自辦2024民調 5搖擺州全拿 領先至少3個百分點
「餐桌問題 超過國政」民主黨憂明年選舉「通膨」砸鍋

「餐桌問題 超過國政」民主黨憂明年選舉「通膨」砸鍋
美國邀請台灣參加下個月民主高峰會 由拜登主持

美國邀請台灣參加下個月民主高峰會 由拜登主持
瑞登豪斯無罪判決 拜登陷兩黨夾攻政治困境

瑞登豪斯無罪判決 拜登陷兩黨夾攻政治困境

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞