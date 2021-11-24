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「救急貼布無法修復傷口」拜登釋油 曼欽、川普都開罵

編譯陳韻涵／ 綜合23日電
加州洛杉磯23日汽油價繼續攀升。(Getty Images)
加州洛杉磯23日汽油價繼續攀升。(Getty Images)

拜登總統釋出戰備儲油的做法，招致民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、前總統川普，以及共和黨議員群起批評；擔任參院能源與自然資源委員會主席的曼欽批評拜登此舉，為「抑制油價上漲的救急貼布，無法修復自己造成的傷口，且暴露我國能源政策的短見。」

共和黨譴責，釋出戰備儲油是戰時緊急措施；川普則批評拜登「攻擊」儲油。

「數十年來，我國重要的戰備儲油量很低或幾乎見底，沒有一位總統想付錢把它填滿，我三年前在油價很低的時候把它裝到滿。」川普23日發表聲明炫耀說，「這些儲油是要用在危急情況，例如戰爭，別無其他用途。」

川普表示：「我了解拜登會宣布攻擊新填滿的戰備儲油，這樣他才能人工降低新高油價。」

川普繼續說，「我們一年前能源獨立，現在要受石油輸出國組織(OPEC)擺布，加州油價每加侖七元，帶動全國油價上漲，他們要調動戰備儲油，還有其他治國方法嗎？」

英國每日郵報(Daily Mail)報導，川普宣稱他協助填滿戰備儲油存量的說法並非事實。

共和黨密西西比州聯邦參議員辛蒂‧海德-史密斯(Cindy Hyde-Smith)推文寫道：「(拜登)動戰備儲油短視近利，且無法解決他造成的油價高漲問題，若真要幫助全國，白宮必須逆轉造成當前能源安全危機的政策。」

阿肯色州聯邦參議員布茲曼(John Boozman，共和黨)23日推文寫道：「與其求OPEC增產，或影響我國戰備儲油存量，我們應該增加國內能源產能，國民今年冬季在汽油與燃料方面的開銷增加30%，這對許多人而言會是更寒冷的感恩節。」

共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)認同布茲曼的看法，他寫道：「降低油價的最好方法是持續投資美國能源產業，這樣我們就不用在供應短缺時，從他國進口能源。美國需要對抗高漲油價的長期解決辦法，而非救急貼布。」

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)推文寫道，「民主黨的招牌因為拜登當總統，以及民主黨掌握眾院而受損，當人民聽到民主黨，就想到高油價、空貨架、邊境破口，以及心碎的阿富汗人。」

除了共和黨參議員罵聲連連，33名共和黨眾議員也聯名寫信給拜登和能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)，認為應增產而非釋出緊急儲油。

油價 共和黨 拜登

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油國備用產能紛耗盡 OPEC+增產無力 缺口持續擴大

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