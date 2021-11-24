全球滾雪球效應 缺貨風暴襲捲7大項商品

今年聖誕節很多禮物缺貨。圖為小女孩選購玩具。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，涉及全球各地不同因素的滾雪球效應(snowball effect)，導致美國市場上從嫩雞柳(chicken tenders)到玩具、電玩主機、酒類、醫療器材、運動褲和汽油等七大項目商品，如今嚴重缺貨，從製造商到消費者都頭疼。

輪胎出貨頻延遲

貨櫃堆積加州碼頭，導致商品大缺貨。(Getty Images)

報導中舉例說，釀酒廠如今找不到用來製作酒瓶的玻璃，缺工問題使得速食店嫩雞柳進貨短缺，越南因為新冠疫情 導致輪胎出貨延遲，需要輪椅的美國消費者必須苦苦等待；同一時間，汽油變得供不應求，油價 已連續數月居高不下。

每逢年底假期，酒類是派對與聚餐的熱門商品；但今年從啤酒、葡萄酒到各種烈酒，廠商都已表示，很難維持正常生產與配貨。

釀造啤酒過程需要的二氧化碳，英國原料廠從疫情出現之前就已缺貨；相關的麥芽、製造啤酒罐的鋁也同樣短缺。

酒商連酒瓶都缺

全球供應鏈大亂，造成今年聖誕很多商品缺貨。(Getty Images)

絕大多數酒品業者都面臨酒瓶缺貨狀況，尤其是造型特殊的酒瓶，許多是從義大利或法國進口；但疫情因素，使得這些地點的玻璃出口因此耽擱。

嫩雞柳從菜單消失

嫩雞柳向來受到消費者歡迎，但根據農業部統計，今年11月嫩雞柳平均超市零售價格為每磅5.20元，2020年11月間的每磅價格則為4.76元；由於雞肉供應商缺貨，速食連鎖餐廳A&W今年稍早已將一款嫩雞柳餐點從菜單上刪除。

知名品牌泰森食品(Tyson Foods)執行長金恩(Donnie King)則說，目前遇到的最大挑戰就是人手不夠。

醫療零件仍塞港

醫療器材廠商指出，許多醫療器材雖然都是美國製造，但某些零件則從亞洲進口，現在都卡在港口；某些醫療器材製造商則面臨工廠聘不到勞工的問題。

電玩也喊缺晶片

對於年底玩具銷售熱季，多家玩具公司雖然盡力出貨，但許多主管卻憂心忡忡，因為等聖誕節來臨時，幾款熱門玩具恐怕都沒辦法以正常速度上架；電玩遊戲主機在年底消費季節是熱銷商品，但今年由於晶片與半導體缺貨，廠商面臨出貨困難。

許多民眾改為遠距上班後，運動褲(sweatpants)等較為舒適的休閒服裝，市場需求隨之增加；多家服裝工廠因為疫情而停工，復工之後則面臨勞工不足的衝擊。

高油價讓消費者感到詫異，油價追蹤機構GasBuddy石油 分析部總監狄漢恩(Patrick De Haan)說，由於供需失衡，民眾購買汽油必須付出更多價錢，「如今市場需求量非常高，英國石油(BP)預估全球石油需求量約1億桶，但現在生產量還差好幾百萬桶，這就是為什麼油價不斷上漲的原因」。