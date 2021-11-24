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力守35年…揮別$1 一元店漲價至$1.25

編譯陳韻涵、周芳苑／綜合報導
「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。(路透)
「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。(路透)

通貨膨脹壓力帶動萬物齊漲，一元商店撐不住，即將走入歷史；著名一元商店「Dollar Tree」23日宣布，明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元，反映低價零售商不敵通貨膨脹洪流的巨大壓力。

有線電視新聞網(CNN)報導，Dollar Tree力守一元單價長達35年，可謂全美一元商店的最後堡壘業者；該公司20世紀後期叫作「只要一元」(Only $1.00)，1993年改名Dollar Tree。

Dollar Tree在23日發布的季度盈餘報告中表示，單價將永久調高至1.25元；該公司表示，嚴守一元單價讓公司不得不停售部分「顧客最愛商品」，提高價格後會讓商店更有彈性，重新販售這些商品，擴大選擇，引進新品及大尺寸包裝商品。

「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。...
「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。(Getty Images)

此外，調漲單品價格有助擴大淨利率，「對抗歷史新高的通膨」，包括運費、分銷成本和工資增長。

Dollar Tree執行長維廷斯基(Michael Witynski)在聲明中指出：「現在是揮別一元價格限制的適當時機。」

Dollar Tree主要銷售季節性商品、玩具、文具、居家飾品、廚具和派對用品，迎合郊區、中等收入消費者；不同於競爭對手「Dollar General」著重鄉村市場，Dollar Tree旗下的「Family Dollar」，鎖定城市裡的低收入顧客。

近年來，Dollar Tree開始不再只賣一元商品，部分歸因於應對華爾街提高價格的壓力；Dollar Tree的業績已落後Dollar General等其他折扣連鎖店。

時至2019年，一位激進的投資人入股Dollar Tree，施壓該公司調漲商品價格，雙方同意嘗試不同定價後，才停止平息爭議。

「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。...
「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。(美聯社)

今年9月，Dollar Tree表示會在部分商店販售1.25元和1.5元的商品，未來也會開賣三元和五元的商品，擴大試點不同定價策略。

Dollar Tree營運段隊與投資人的看法仍無共識，維廷斯基宣布調漲價格後，另一名激進投資者加碼持股，並與對手Dollar General的前執行長聯手推動改革。

對於Dollar Tree漲價並非回應短期市場波動的說法，分析師並不買帳；蒙特婁銀行資本市場(BMO Capital Markets)分析師凱利‧巴尼亞(Kelly Bania)說：「推動時機、投資法人Mantle Ridge加入，顯然並非如該公司聲明所述。」

「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。...
「Dollar Tree」宣布明年第一季開始，大部分商品將永久漲價為1.25元。(美聯社)

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