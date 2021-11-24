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拜登釋5000萬桶戰備儲油 國際油價不跌反漲

編譯季晶晶、郭宣含／綜合23日電
拜登23日宣布釋出戰備儲油，但表示民眾幾周後可望看到油價下降。圖為加州舊金山加油站標示油價每加侖已接近6元。(美聯社)
拜登23日宣布釋出戰備儲油，但表示民眾幾周後可望看到油價下降。圖為加州舊金山加油站標示油價每加侖已接近6元。(美聯社)

拜登總統23日宣布釋出5000萬桶戰備儲油，抑制不斷飆漲的能源價格，這項平抑油價行動將與中國、印度、日本、南韓和英國等主要原油消費國聯手進行；但這批原油大約只夠全美國兩天半用量，釋出油量低於預期，原油價不跌反升，拜登23日表示，民眾幾周後可望看到油價下降。

這是石油消費大國為控制油價所採取的前所未見行動。目前美國每加侖汽油要價3.4元，是一年前的兩倍；先前美國再三呼籲油國組織及其盟國加快增產以滿足需求，但遭拒絕。

美國釋出戰備儲油緩解供油短缺，但實際成效恐有限；根據能源資訊署(EIA)，美國2019年平均一天用掉2050萬桶石油，2020年單日平均用油則因新冠疫情而減至1810萬桶，至今年9月單日平均回升至2070萬桶石油，拜登釋出的這批原油，大約只夠美國兩天半用量。

能源部表示，將釋出5000萬桶戰備儲油，未來幾個月會釋出3200萬桶，然後在幾年內返還，另外1800萬桶則是國會已授權出售的數額。美國目前約有6.05億桶戰備儲油。

此舉似乎難以激起石油貿易商的熱情，他們預期拜登釋出更多戰備儲油，結果反而使每桶原油價格上漲，但拜登政府表示，油價可望在未來幾周下跌。

拜登總統23日宣布釋出5000萬桶戰備儲油，抑制不斷飆漲的能源價格，以解民怨。(...
拜登總統23日宣布釋出5000萬桶戰備儲油，抑制不斷飆漲的能源價格，以解民怨。(美聯社)

拜登最近開始改變通膨論述，盼傳達苦民所苦之心。

「今天我們發起一項調節油價的重大措施，這項行動遍布全球，如果順利，最後會擴及你家轉角的加油站。」拜登23日在白宮說，「這需要時間，不久後你們去加油站加油時，應能見到油價下降。」

拜登23日宣布釋出戰備儲油，但表示民眾幾周後可望看到油價下降。圖為消費者23日在...
拜登23日宣布釋出戰備儲油，但表示民眾幾周後可望看到油價下降。圖為消費者23日在舊金山加油站前加油。(美聯社)

油價連月上漲，拜登敦促產油國提高產量，同時也要求美國與其他國家減少長期化石燃料使用，「我們對抗氣候變遷的行動並未推高油價。」

美聯社報導，這項釋出儲油行動經過幾周外交磋商，美國將和參與國同步進行。

全球第三大原油消費國和進口國印度也宣布，將釋出500萬桶戰備儲油。

彭博資訊報導，中國將釋出700多萬桶；分析家認為，中方不願得罪波灣產油國，但也想讓拜登開心。

日本政府消息人士告訴路透，日本正考慮史無前例的為壓低油價釋出原油儲備；日本法律並未提及可為平抑價格釋出儲油，但接獲美方要求後，「我們別無選擇，只能設法配合」。

這將使得美國和協同行動的國家，與沙烏地阿拉伯為首的油國組織加上俄羅斯組成的油國聯盟(OPEC+)正面對抗，可能促使油國聯盟重新評估石油供應計畫；該組織預定12月2日開會討論產量問題。

多數專家認為，釋出戰備儲油可望暫時稍微壓低油價，許多近代美國總統也曾釋出戰備儲油；但研究顯示，油價變動不大，凸顯出當前油價變動已大幅超出拜登掌控範圍。

在北達科他州瓦福特市的油井噴出天然氣。(美聯社)
在北達科他州瓦福特市的油井噴出天然氣。(美聯社)

油價 美國 拜登

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