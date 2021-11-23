威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

美國威斯康辛州的沃基夏市，21日下午發生一起重大的衝撞殺人事件。（路透）

「跳舞的奶奶與遊行 的幼童們，就這樣被暴走的SUV 高速輾壓...。」美國威斯康辛州的沃基夏市（Waukesha），21日下午發生一起重大的衝撞殺人事件，當地市府歡樂舉辦的「聖誕大遊行」，突然遭到一輛酒紅色的福特Escape休旅車加速衝撞，造成現場觀眾、地方的志願表演者，至少5死48傷的慘重傷亡。該輛SUV在輾壓群眾後逃逸，但威斯康辛警方已於同日深夜，將犯案車輛與39歲的兇手緝捕歸案——初步調查後，美國警方確認兇手沒有共謀，並提前排除了「恐怖主義攻擊」的可能性，但仍無法具體解釋：兇手為何要開車屠殺無端的遊行樂旗隊？

事件發生的沃基夏市，位於大城市密爾瓦基的西側、也是該都會區的衛星市鎮。當時，沃基夏市府正在舉行睽違一年多的「沃基夏聖誕大遊行」，根據市長的會前說法，這將是一場復古溫暖「諾曼．洛克威爾風格的聖誕節 派對」（Norman Rockwell，二戰時期曾為政府繪製戰爭畫報而世代聞名的愛國畫家），現場除了社區儀隊、樂旗隊的表演，也還有各級學校、甚至是來自密爾瓦基的舞蹈社團「熱舞祖嬤」（Dancing Grannies）的參演。

雖然沃基夏的聖誕遊行，離真正的聖誕節還有1個月以上的日期差距，但就像歐美流行的「聖誕市集」已經開幕一樣，此一活動主打的聖誕精神剛好也適合即將到來的美國感恩節假期，進而在疫情衝擊接近兩年的現在，為聖誕－新年連假的慶祝氣氛打頭陣。

誰知唱歌跳舞的溫馨氣氛，卻在一個瞬間突變成「撞車殺人」的無差別死劫。

唱歌跳舞的溫馨氣氛，卻在一個瞬間突變成「撞車殺人」的無差別死劫。圖為民眾緊急救援。（路透）

警方表示，21日下午4時40分左右，一輛酒紅色的福特SUV，原本跟在遊行樂旗隊後方「慢速行駛」，竟突然無預警「暴走加速」、直接衝撞前方的表演隊伍，並在輾壓數十人之後，突破交通路障高速逃逸。

警擔心流彈誤傷 讓兇手加速逃離

由於事件發生的過於突然，現場扶老攜幼的觀眾群聚又非常熱鬧擁擠，儘管現場警察一度朝暴走SUV開槍，但卻擔心流彈或中彈汽車傷及路旁無遮蔽的無辜人潮，因此只能眼睜睜讓兇手駕駛加速逃離現場。更何況在短短幾秒中的時間裡，錯愕的現場觀眾與警力，幾乎不可能作出任何有效反應。

紅色SUV逃離後，威斯康辛政府也對沃基夏事件啟動大規模死傷應變機制。但由於兇手當時仍然在逃，事件的犯案方式與區域時機點，第一時間也都無法排除「恐怖攻擊」的可能性（開車衝撞聖誕節活動，是近5年來屢次重現的ISIS恐攻手法；事發的密爾瓦基都會區，近期也才因為去年BLM抗爭衝突問題，而剛完成一起極為爭議的槍擊案訴訟判決），因此無論是地方警局還是FBI，都只強調「現場有多人死亡，數十人受傷」，但卻拒絕對外「說明實際案情」。

無涉及恐怖主義 慘案釀5死48傷

沃基夏的大規模傷患究員與全城搜捕，一直持續到21日深夜到22日清晨才告一段落。警方先是找到了前保險桿已經被撞爛的肇事SUV，接著才於翌日上午宣布兇手被捕、犯案者是39歲的在地男性布魯克斯（Darrell Brooks），

「全案沒有跡象涉及恐怖主義...但已確認被撞受害者，目前至少5死、48傷。」

現場警察一度朝暴走SUV開槍，但卻擔心流彈或中彈汽車傷及路旁無遮蔽的無辜人潮，因此只能眼睜睜讓兇手駕駛加速逃離現場。（歐新社）

沃基夏市警局表示：犯下大錯的布魯克斯是一名前科累累的地方問題人物。在衝撞事件之前，他才因為涉及家暴、暴力恐嚇與妨礙公務...等罪行被捕，直到月初才交保獲釋。據華盛頓郵報的說法，事發當時布魯克斯也在沃基夏聖誕遊行的周邊出沒，但卻因故與人發生街頭糾紛，氣急敗壞的他一度掏出刀子在街上揮舞，一直到對方報警後布魯克斯才倉皇開車逃開。

警局內部人士向華盛頓郵報私下透露：布魯克斯之所以「開車暴走」，很可能是擔心因持刀恐嚇而再被警察逮捕，

「疑心生暗鬼的恐慌感，才讓急著逃亡的他、豁出去暴走撞人。」

但威斯康辛警方卻對華爾街日報公開表示：在事發當前，沃基夏警局雖然確實接到「遊行現場的（持刀口角）報案」，警方也確實派人前往現場了解狀況；但員警抵達現場時，布魯克斯早已駕車離去——報案電話裡並也沒有任何敘述對布魯克斯本人與車輛的特徵敘述，警察根本還來不及了解狀況，也因此沒有對開車撞人前布魯克斯與他的SUV發動追緝，

「我們可以很明確地說：在嫌犯開車衝撞遊行隊伍之前，警方並沒有在追他、或發動任何追捕行動。」

這起衝撞殺人事件造成5死48傷。（路透）

警方沒發動追緝 為何嫌突發暴走？

但如果不是被警方追捕，布魯克斯又為何「突發暴走」？根據目擊者影片的現場還原，布魯克斯的SUV，原本是開在遊行對伍後方的一輛卡車後面，原本行駛非常慢、與樂旗隊的步行速度差不多——誰知突然之間，SUV卻像「路怒症」發作一樣，原地加速、硬踩油門暴衝輾人，甚至在撞到人之後還重新加速，以極度危險與失控的方式逃逸。

目擊者表示，這輛SUV的衝撞速度，時速雖然差不多65公里而已，但由於休旅車車身重、布魯克斯在撞翻人後還「加速輾壓」，因此整起事件才會造成5死48傷的慘重傷亡。

沃基夏市府表示：聖誕遊行的現場老幼群聚，48名重傷者有3歲小童、也有8旬老嫗；5名已知死者中，其中3人還都是同一表演團體、來自密爾瓦基的銀髮舞蹈團「熱舞祖嬤」的奶奶表演者。

美聯社報導，1984年成軍的「熱舞祖嬤」表演團，是密爾瓦基地區小有名氣的銀髮族舞蹈聯誼社。在過去數十年間，這支專收「爺爺奶奶」的社區表演隊，時常參加各地的慈善義演成員年齡從50到80歲都有，唯一入隊的條件必須是「身為祖母」，是溫馨、快樂又自娛娛人的地方康樂團。

1984年成軍的「熱舞祖嬤」表演團，是密爾瓦基地區小有名氣的銀髮族舞蹈聯誼社。這支專收「爺爺奶奶」的社區表演隊，時常參加各地的慈善義演，唯一入隊的條件必須是「身為祖母」，是溫馨、快樂又自娛娛人的地方康樂團。（美聯社）

「她真的很期待星期天的表演，跳舞真的給大家帶來很多可愛與歡樂的回憶。」一名罹難奶奶的丈夫，極為傷心地表示。

沃基夏警局強調，雖然目前尚無法公佈布魯克斯在撞人時的狀態，但目前判斷與恐怖攻擊、謀殺都無關係，「他完全不認識遊行隊伍裡的任何一人，整起殺人衝撞也毫無邏輯目的。」地方檢察官目前準備以5條一級意圖致人於死罪（intentional homicide）起訴布魯克斯，但整座城市的心碎傷口，卻將度過一個極為痛苦與傷心的難過聖誕節。