SUV衝撞威州遊行人潮 5死48傷…饒舌歌手疑躲避追捕肇禍

威斯康辛州沃基夏舉行的聖誕遊行，原本歡樂的場面，瞬間血腥遍地。(路透)

威斯康辛州密爾瓦基警方22日表示，布魯克斯(Darrell E. Brooks Jr.)21日駕駛多功能車(SUV)衝撞沃基夏(Waukesha)聖誕遊行 人潮，造成5人死亡、48人受傷，他將面臨5項故意殺人罪指控；警方初步調查顯示，39歲的布魯克斯單獨犯案，且無證據顯示此案為恐怖攻擊。

拜登 總統譴責此案為「可怕的暴力行為」；前總統川普 則惋惜稱這是一場「可怕的悲劇」。

執法人員表示，布魯克斯駕車衝撞人群之前，曾與女友發生嚴重爭吵，女友報案，警方到場後，布魯克斯駕車逃逸。

嫌犯布魯克斯駕著圖中這輛紅色SUV，衝撞遊行隊伍，造成至少5死48傷的慘劇，其中有許多死傷者是老人及學童。(路透)

警方在22日記者會上表示，已逮捕布魯克斯，他單獨犯案，「突破多個路障和數名警力」後肇事；此外，「沒有證據顯示這是一起恐攻或涉及恐攻意識形態，也沒有線索指向布魯克斯認識遊行中的任何人。」

警方推測，布魯克斯的主要動機可能是要躲避前一起案件的警方追捕，但官員不予評論布魯克斯可能的作案動機，聯邦調查局則表示僅協助當地執法機關調查。

沃基夏郡地區檢察官辦公室表示，預定23日下午對布魯克斯提出指控。

布魯克斯的社群媒體簡介與網路公開紀錄顯示，他是有抱負的饒舌歌手，但前科累累，曾被控兩項重罪。

39歲嫌犯布魯克斯駕車衝進威斯康辛州沃基夏舉行聖誕遊行，造成至少5人死亡48人受傷。圖為他被捕後在警局所攝。(美聯社)

沃基夏警察首長湯普森(Dan Thompson)表示，這起悲劇共有五名死者和48名傷患，其中包括18名年齡介於3歲到16歲的兒童，其中兩人傷勢危急，另有三對手足。

沃基夏市長賴利(Shawn Reilly)22日表示，沃基夏需要從無情的行徑中撫平實質傷痛和情緒創傷，將團結協助沃基夏療癒。

受新冠肺炎疫情影響，此次是沃基夏繼2019年以來，再度於感恩節前夕舉辦聖誕節遊行；賴利表示，這場節慶傳統活動在當地有近60年的歷史，遺憾「昨晚的遊行成為夢魘」。

拜登22日在白宮宣布聯準會主席提名人選時，關切沃基夏受害者家屬，「我們還沒有了解所有的事實和詳情，我們知道五個沃基夏的家庭痛失至親，整個社區難以應對恐怖暴力行徑。」

拜登表示，他與家人一起為死傷者祈禱，盼慰藉受害家庭並予以支持，同時表示政府密切觀察相關狀況。

川普也透過他的「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會發表聲明表示，「全球關注沃基夏發生的悲劇，很慘，恐怖，非常非常令人惱怒！我的心與這個偉大、美妙且勤奮的社區同在。」

川普說，「必須找到這個可怕犯罪的答案，阻止這類暴力且邪惡的行為再次發生。」