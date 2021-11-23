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跳舞奶奶團首當其衝3罹難 臉書最後留言：我們去遊行吧

編譯洪毅／綜合22日電
密爾瓦基「跳舞奶奶團」2019年在參加遊行前合影。(取自臉書)
密爾瓦基「跳舞奶奶團」2019年在參加遊行前合影。(取自臉書)

威斯康辛州沃基夏(Waukesha)聖誕遊行衝撞事件至少造成五人死亡，當中年齡最低者為52歲、最年長者為81歲，因為犯案車輛首先衝撞的，正是「密爾瓦基跳舞奶奶團」(Milwaukee Dancing Grannies)的表演團，52歲罹難者在臉書最後的留言卻是：「好開心！第一次參加跳舞奶奶團遊行，我們走吧！」。

除該舞團外，犯案車輛還撞上「沃基夏南區高中黑衫樂團」(Waukesha South High School Blackshirt Band)、還有一個兒童舞蹈團的成員；天主教密爾沃基總教區也說，一名神父、數名教友及教會學校兒童亦受波及，多人受傷。

五名罹難者中，包括52歲的塔瑪拉．杜蘭德(Tamara Durand)、71歲的利安娜．歐文(LeAnna Owen)、79歲的維吉尼亞．索倫森(Virginia Sorenson)是該舞團成員，81歲的霍斯貝爾(Wilhelm Hospel)是舞團成員之一的丈夫；52歲的珍．庫里奇(Jane Kulich)則是銀行職員。

密爾瓦基跳舞奶奶團參加資格必須「為人祖母」，事件發生後其臉書專頁寫道：罹難者各個都「熱情洋溢」，「眼中閃耀著因身為舞團成員而喜悅的光芒」，發生這樣的憾事令人「至為震悼」。

杜蘭德在臉書的最後一則貼文，就是在遊行開始的幾個小時前發布盛裝打扮的照片說：「好開心！第一次參加跳舞奶奶團遊行，我們走吧！」

杜蘭德的丈夫表示，他們從高中就認識彼此，杜蘭德充滿活力、生氣勃勃，任何人遇到她，就很難不注意到她；雖然已經退休，但一直在當地的醫院及紅十字會當志工，而跳舞更是她「快樂的泉源」。

傷者中至少有18名兒童，由威州兒童醫院(Children's Wisconsin)收治，年齡在3至16歲間，輕者擦傷，骨折有之，重者頭部受創，10人住進加護病房，其中6人傷勢危殆；醫療長古采特(Michael Gutzeit)表示，有些傷「比生理上的傷口更難癒合」。

遊行 臉書 退休

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