我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

遊行濺血╱聖誕鈴聲中 小孩被撞飛 老人被撞死

編譯洪毅／綜合22日電
布魯克斯駕車衝撞人群前的一剎那。(取自推特)
布魯克斯駕車衝撞人群前的一剎那。(取自推特)

威斯康辛州沃基夏(Waukesha)21日聖誕遊行發生重大汽車衝撞事故，根據目擊者說法，在樂隊演奏「聖誕鈴聲(Jingle Bells)」樂曲時，小孩被撞飛，老人被撞死，現場滿目瘡痍，許多人在事件後癱倒在路上，目前已知至少五人死亡、40多人受傷送醫。

21日晚上是沃基夏除去年新冠肺炎疫情停辦外，第58年舉行主題為「撫慰與歡樂(Comfort and Joy)」的聖誕遊行活動，但遊行間一輛紅色多功能車(SUV)突然衝過管制柵欄，往人群衝撞，撞上後還直接輾過、揚長而去，造成多人死傷，包括參與遊行的年長婦女，以及其他十幾名兒童，當時樂隊正演奏「聖誕鈴聲」。

紅色SUV突然衝過柵欄撞進人群

帶著一歲兒子參加遊行的母親泰勒．梅德拉諾(Tailyr Medrano)表示，她本來是要讓兒子第一次見聖誕老人，但是卻讓他看到一輛紅色SUV疾駛而過、衝入人群；遊行隊伍中許多表演者被撞倒在地，流出紅色鮮血。

當地一名舞蹈教師傑曼(Chris Germain)則表示，本來要帶領數十名兒童及少年少女表演，但在汽車衝撞事件後，他看到很多兒童倒在路上，還有多名警察及急救人員為傷者進行心肺復甦術(CPR)。

許多小孩被撞 極度令人不忍

沃基夏學區委員會成員蒙蒂霍(Corey Montiho)也說，當紅色SUV衝入人群後，他與女兒走散，並看到有人因為被車撞而「飛起來」。

蒙蒂霍表示，事發之後，遍地都是彩球、鞋子，飲料，為了找到失散的女兒，必須要「越過一具又一具癱倒在地的身體」；他的女兒最終沒事，但是蒙蒂霍說，站在她旁邊、一起在遊行中表演舞蹈的女孩就沒有如此幸運了。

遊行死傷者有老有小，圖為人行道旁翻倒的嬰兒車。(路透)
遊行死傷者有老有小，圖為人行道旁翻倒的嬰兒車。(路透)

有急救人員資格的目擊者梅琳達．史休茲(Melinda Schultz)語帶哽咽的說，她看到許多人倒在道路上，傷勢危殆，而且有許多兒童；在家中窗外目擊一切的匿名幼兒園老師說，許多小女孩被撞飛，「極度令人不忍卒睹」。

尖叫震耳欲聾 民眾四處奔逃

事件發生當下，還有之後民眾慌亂逃跑，以及現場的哀鴻遍野可見一斑；西艾利斯(West Allis)市議員特諾里奧(Angelito Tenorio)表示，他首先聽到一聲巨響，接著是震耳欲聾的尖叫，然後民眾驚惶失措，四處奔逃。

慘案發生後，現場留下大批坐椅及嬰兒車。(美聯社)
慘案發生後，現場留下大批坐椅及嬰兒車。(美聯社)

特諾里奧說，他看到大約有10人倒在路上，明顯就是被紅色SUV撞的受害者，而且「成人與兒童」都有。

當地居民格雷格(Scott Greger)說，雖然此事反映出沃基夏面對事情的冷靜及凝聚力，但是那麼多兒童目睹一切、又有那麼多兒童受傷，肯定會在之後產生巨大影響。

威斯康辛州沃基夏舉行聖誕遊行，不料卻遭汽車衝撞造成多人死傷。圖為沃基夏街頭擺設的...
威斯康辛州沃基夏舉行聖誕遊行，不料卻遭汽車衝撞造成多人死傷。圖為沃基夏街頭擺設的聖誕裝飾。(Getty Images)

遊行 SUV 汽車

上一則

美首度被列入民主倒退國家 出現威權主義傾向

下一則

拜登提名鮑爾 續任聯準會主席 美債殖利率走揚

延伸閱讀

威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

威州遊行慘案／聖誕鈴聲中濺血 小孩被撞飛 老人被撞死

日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險

日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險
威州聖誕遊行慘案 目擊者：奶奶舞者被撞後飛彈車頂

威州聖誕遊行慘案 目擊者：奶奶舞者被撞後飛彈車頂
威州聖誕遊行 紅色SUV衝撞人群 多人死亡

威州聖誕遊行 紅色SUV衝撞人群 多人死亡

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭