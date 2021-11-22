我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

彭帥事件發酵 五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

編譯中心╱綜合報導
北京將於明年2月主辦冬季奧運，本是一場盛事，但近日國際上有外交抵制杯葛的聲浪。圖為北京市民行經鳥巢體育館。(美聯社)
北京將於明年2月主辦冬季奧運，本是一場盛事，但近日國際上有外交抵制杯葛的聲浪。圖為北京市民行經鳥巢體育館。(美聯社)

中國女子網球名將彭帥疑似「被消失」又「被現身」，引發國際高度關注中國人權問題。倫敦「泰晤士報」21日報導，在北京持續迫害異議分子的背景下，英國正與「五眼聯盟」盟友商討外交杯葛北京冬奧事宜。

35歲的彭帥本月稍早在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾性侵她後下落不明逾10天，相關指控也遭刪除。

世界女子職業網球協會(WTA)率先發難，要求彭帥的指控「必須獲全面、公平、透明且不遭審批的調查」，並發表「不惜撤出中國市場」聲明。白宮、聯合國、英國外交部也陸續呼籲對指控內容進行調查、北京應就彭帥的下落提供可驗證的證據。

溫布頓網球賽20日晚也發布聲明，表示正與WTA合作，試圖透過管道了解彭帥安危；溫布頓也希望彭帥了解，她的福祉是世界網球社群首要關切。

「泰晤士報」報導，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」(Five Eyes)其他成員國「積極討論」外交杯葛即將於明年2月在北京舉行的冬季奧運。「五眼聯盟」成員國包括英國、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大。

彭帥事件為中國惡劣的人權紀錄再添一筆。報導指出，杯葛選項包括由「五眼聯盟」所有成員國發表聯合聲明，但英國、澳洲、加拿大較有可能聯合行動。

包括英國議會外交委員會主席圖根哈特(Tom Tugendhat)、前保守黨黨魁史密斯(Sir Iain Duncan Smith)等五名批判北京立場鮮明的英國國會議員17日致函首相強生(Boris Johnson)，要求他外交抵制北京冬奧、禁止官員出席。

不過，首相辦公室目前對外仍表示尚未作相關決定，並援引強生過去說法指出，英國長期以來不支持杯葛運動賽事。

對於有報導指出她支持外交杯葛北京冬奧，外交大臣特拉斯(Liz Truss)20日晚不願證實。一名親近她的消息人士指出，較有可能的結果是由副部長級以下官員出席大會。

英國 北京 彭帥

上一則

彭帥事件 克魯茲促美運動員冬奧勝出 打臉中國

下一則

推特影片曝光…彭帥首現公開場合 露笑容未說話

延伸閱讀

被消失又「被現身」？WTA主席：影片不代表彭帥安全

被消失又「被現身」？WTA主席：影片不代表彭帥安全

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好
彭帥凸顯中國人權劣跡 五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

彭帥凸顯中國人權劣跡 五眼聯盟商討杯葛北京冬奧
CNN分析：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

CNN分析：彭帥事件可能衝擊北京冬奧

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39
CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷