推特影片曝光…彭帥首現公開場合 露笑容未說話

彭帥21日突然現身在北京FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽總決賽現場，為球迷簽名。(路透)

中國 球名將彭帥 微博貼文揭露與中國前副總理張高麗不倫關係後，其現況受關注。北京 環時總編胡錫進20日晚間發布疑似彭帥11月20日與友人餐敘的影片後，21日又再度貼出影片，稱彭帥21日上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式，這也是彭帥在風波後首次在公開場合現身。

胡錫進21日上午在推特上貼出彭帥出席活動的影片，並發文稱「彭帥周日早上在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式，環球時報記者拍到她的身影」。彭帥在影片中露出笑容，但沒有說話。

除了胡錫進，中國鑽石盃青少年網球挑戰賽的官方帳號等，亦貼出21日上午青少年網球挑戰賽總決賽的活動和照片，並提到彭帥參加活動，還與小球員親密互動，為他們簽名及合影。從照片可看到，彭帥身穿深藍色外套和白色運動褲，與其他大陸網球界名人作為嘉賓出席。

美聯社也指出，在同一個網球官方帳號張貼的影片中，彭帥站在場邊向大家揮手致意，還替現場的小粉絲在大號紀念球上簽名留念。

彭帥的現身似乎說明她目前安全無虞，但「她的自由是否沒被控制」，仍引發國際網友關注。

早前，由於外界質疑彭帥「被消失」的聲浪排山倒海，中國官方CGTN新媒體編輯部責任編輯沈詩偉19日深夜在推特發布三張彭帥近照。

沈詩偉表示，彭帥問候大家「周末愉快」。照片顯示，彭帥穿著短袖白上衣與黑短褲，手持功夫熊貓與貓咪的合照。不過，卻引發更多質疑。

20晚間，北京環球時報總編輯胡錫進在推特以英文發文，貼出二段「彭帥和教練及友人在餐廳吃晚餐」的影片，希望證明她安全無虞。

胡錫進貼出的其中一段影片，彭帥似乎身披外套，戴口罩走進一家餐廳。在另一段影片中，彭帥未戴口罩，坐在餐桌旁參與談話。胡在推特以英文表示，「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐，影片內容清楚顯示，那是於北京時間周六(20日)拍攝的。」