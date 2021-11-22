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國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

彭帥現身報平安「我一切都好」 與國際奧會主席通話30分鐘

記者顏伶如╱綜合報導
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(Getty Images)
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(Getty Images)

國際奧林匹克委員會(IOC)21日指出，傳出失蹤的中國女網名將彭帥已在北京與國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)等官員通過視訊電話；彭帥在電話中說她很安全，一切都好。

●視訊稱人在北京家中很安全 盼各方尊重隱私

稍早前，社群媒體則流傳著彭帥在北京參加一場青少年網球比賽的活動照片。先前國際奧委會對於彭帥事件始終保持沉默。

中國網球名將彭帥21日現身北京FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽總決賽現場...
中國網球名將彭帥21日現身北京FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽總決賽現場，她穿深藍色外套和白色運動褲，並為球迷簽名。(路透)

彭帥本月初在微博驚爆發文，指控遭到75歲前中國國務院副總理張高麗性侵，之後原文迅速被刪，彭帥則下落不明，未再發聲，直行蹤成謎，各方擔心她的安危。

美聯社報導，中國共產黨一直設法消除國際社會對於彭帥人身安全的憂慮，在國內則封鎖有關彭帥與張高麗的消息流傳。

但彭帥下落不明之事，逐漸在國際發酵，西方政府與國際體育機構都相繼發聲關切，此事有向上延燒到北京舉辦明年2月冬奧的發展趨勢。

●國際奧委會高層特霍、中國奧委會副主席李玲蔚參與通話

奧委會主席巴赫、國際奧委會運動員委員會(Athletes' Commission)主席特霍(Emma Terho)，還有國際奧委會委員、中國奧委會副主席李玲蔚也參加了這場歷時30分鐘的視訊通話。

美聯社報導，自從彭帥11月2日消失於大眾眼前以來，第一次與中國之外的體壇高層主管做出直接聯繫，對象就是巴赫、特霍與李玲蔚。

●國際奧委會21日聲明稿：彭帥安全無虞，感謝各界關心

總部位於瑞士的國際奧委會21日發表聲明稿指出，彭帥在通話中感謝國際奧委會對她人身安全的關心。

聲明中寫道：「彭帥說明目前安全無虞，一切都好，住在北京的家裡，希望這段期間外界能尊重她的隱私。這就是為什麼她寧可把時間花在跟朋友及家人在一起的原因。」

從2008年到2016年之間，彭帥三度代表中國進軍奧運比賽。

美聯社報導，過去幾年裡，不管是中國企業界人士、社運人士或一般民眾，越來越多人對共產黨高層官員提出批評之後便消失，或者因為參加肅貪運動、支持民主或爭取勞工權益運動，結果變得下落不明。某些失蹤者數周或數月之後再度現身，但未對消失原因提供任何說明，意味著可能遭到警告，不得聲張曾經曾遭扣押或羈押原因。

●巴赫下月到北京，邀請彭帥共進晚餐，她欣然答應

國際奧委會指出，巴赫在視訊電話中說，下個月將抵達北京，並邀請彭帥、特霍及李玲蔚屆時與他共進晚餐，彭帥也欣然同意受邀。

前任芬蘭冰球國手出身的特霍在聲明中說，看到彭帥一切都好，終於感到放心，「這就是我們最主要的考量」。

特霍也表示，彭帥看起來非常輕鬆自在，「我向她表達我們的支持，並跟她說任何時間都可以隨時保持聯繫，對此她明顯表達感激之情」。

彭帥 中國 北京

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