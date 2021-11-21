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影／彭帥出席網球賽事畫面曝光 WTA：不足以化解疑慮

中央社／北京21日綜合外電報導
中國女網名將彭帥（前中）安危引發關注。北京中國網球公開賽21日發布最新畫面，證明彭帥出席鑽石盃青少年網球挑戰賽總決賽。（取材自中國網球公開賽微博）
中國女網名將彭帥（前中）安危引發關注。北京中國網球公開賽21日發布最新畫面，證明彭帥出席鑽石盃青少年網球挑戰賽總決賽。（取材自中國網球公開賽微博）

中國女網名將彭帥安危引發關注。北京中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面，證明彭帥親自出席；不過，世界女子職業網球協會（WTA）仍認為，中方提供的證據「不足以」化解外界對彭帥狀況疑慮。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。

路透報導，FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽的微信官方帳號貼出照片，畫面可見彭帥身穿深藍色外套和白色運動褲，現身今天總決賽現場。美聯社也指出，在同一個官方帳號張貼的影片中，彭帥站在場邊向大家揮手致意，還替現場的小粉絲在大號紀念球上簽名留念。

與此同時，香港德世界體育有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力（Ding Li，音譯）也在推特上發布彭帥出席鑽石盃的照片。據企業資訊應用程式「天眼查」，德世界的業務包括舉辦體育賽事和擔任運動員經紀。

丁力告訴路透，他與彭帥相識已久，彭帥的手機從不關機，WTA若是擔心彭帥安危，可以直接打電話與她連絡。

不過，WTA主席兼執行長賽門（Steve Simon）上週告訴時代雜誌（Time），該組織試圖透過各種管道聯絡彭帥，但一直找不到人。

丁力告訴路透，彭帥不願接受外媒採訪，是因為賽門發了一封包含她聯繫方式的電郵給她的助理，並抄送副本給一些人，導致她之後接到很多電話。

路透針對丁力所稱的電郵詢問WTA，亦未獲回應。

WTA昨天才因彭帥事件發表「不惜撤出中國市場」聲明，今天發言人又以電子郵件告訴路透，儘管出現更多彭帥的照片和影片，這些證據仍然「不足夠」，無法化解該組織對彭帥狀況的疑慮。

稍早，彭帥和教練聚餐的影片曝光後，賽門表示，他「很高興」見到這些影像，但目前「仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動」。

由於外界質疑彭帥「被消失」的聲浪排山倒海，中國對外官媒環球時報總編輯胡錫進昨天在推特以英文發文，貼出2段「彭帥和教練及友人在餐廳吃晚餐」的影片，希望證明她安全無虞。不過，因影片對話內容刻意提到時間，真實性引發外界懷疑。

胡錫進今天也再度發文，稱彭帥在北京出席青少年網球賽的決賽開幕式，並公布環時記者拍到的相關畫面。

針對彭帥露面的報導，美國、英國駐北京大使館並未立即回應路透的置評請求。

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