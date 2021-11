影／彭帥出席網球賽事畫面曝光 WTA：不足以化解疑慮

中國 女網名將彭帥 安危引發關注。北京 中國網球公開賽的青少年賽事今天發布最新畫面,證明彭帥親自出席;不過,世界女子職業網球協會(WTA)仍認為,中方提供的證據「不足以」化解外界對彭帥狀況疑慮。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後,一直未公開現身。

路透報導,FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽的微信官方帳號貼出照片,畫面可見彭帥身穿深藍色外套和白色運動褲,現身今天總決賽現場。美聯社也指出,在同一個官方帳號張貼的影片中,彭帥站在場邊向大家揮手致意,還替現場的小粉絲在大號紀念球上簽名留念。

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy

與此同時,香港德世界體育有限公司(Global D-Sports)高階主管丁力(Ding Li,音譯)也在推特上發布彭帥出席鑽石盃的照片。據企業資訊應用程式「天眼查」,德世界的業務包括舉辦體育賽事和擔任運動員經紀。

丁力告訴路透,他與彭帥相識已久,彭帥的手機從不關機,WTA若是擔心彭帥安危,可以直接打電話與她連絡。

不過,WTA主席兼執行長賽門(Steve Simon)上週告訴時代雜誌(Time),該組織試圖透過各種管道聯絡彭帥,但一直找不到人。

丁力告訴路透,彭帥不願接受外媒採訪,是因為賽門發了一封包含她聯繫方式的電郵給她的助理,並抄送副本給一些人,導致她之後接到很多電話。

路透針對丁力所稱的電郵詢問WTA,亦未獲回應。

WTA昨天才因彭帥事件發表「不惜撤出中國市場」聲明,今天發言人又以電子郵件告訴路透,儘管出現更多彭帥的照片和影片,這些證據仍然「不足夠」,無法化解該組織對彭帥狀況的疑慮。

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk