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拜登主政經濟不及川普？富比世：股市表現罕見強勁

編譯洪毅／綜合20日電
拜登總統雖不像前總統川普經常把股市好作為自己治理經濟有方的證據，但拜登上任以來，史坦普500指數創新高的次數卻比川普時期多。（美聯社）
拜登總統雖不像前總統川普經常把股市好作為自己治理經濟有方的證據，但拜登上任以來，史坦普500指數創新高的次數卻比川普時期多。（美聯社）

雖然前總統川普任內股市表現不俗，他亦以此自矜並頻打「經濟牌」攻訐現任總統拜登，不過據「富比世」雜誌(Forbes)報導，拜登就任以來，股市之強勁不單勝於川普，也是史上罕有的佳績，但前景仍有其不確定性。

從2016年11月8日川普勝選、到2017年11月中這段期間，史坦普500指數(S&P 500)上漲439點、漲幅20.5%；如果從川普就職前一天，即2017年1月19日起算至同年11月中，則該指數漲315點、漲幅13.9%。

至於拜登，從2020年11月3日勝選、到今年11月中這段期間，史坦普500指數上漲1329點、漲幅39.4%；從就職前一天、即今年1月19日起算至11月中，則該指數漲899點、漲幅23.7%，兩段期間的股市漲幅均遠大於川普同期。

史坦普指數屢創新高

雖然談到股市漲跌，道瓊工業指數(Dow Industrials)討論度更高，不過史坦普500指數成分股不但涵蓋各行各業的層面較廣，而且大多數的被動投資工具是跟著此指數，故與一般民眾的投資損益更息息相關。

事實上，股市在拜登任內表現之強勁為歷史罕見，從年初至本月19日間，史坦普500指數創新高的交易日數高達66日，在歷史上，只有1995年全年的77日超過此數字。

只有四個年度的史坦普500指數創高的交易日數超過60日，除今年及1995年外，1964年為65日，接著是2017年、也就是川普任內的62日；川普接下來幾年的表現分別是：2018年的19日、2019年的36日、2020年的33日。

雖然拜登就任迄今，股市表現極為強勁，但是前景正面臨「憂慮之牆」(Wall of worry)，即在牛市中出現悲觀情緒，許多投資人開始獲利了結，讓股市從本月起開始窄幅震盪，存在行情逆轉，修正一定幅度的可能性。

指數 川普 拜登

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