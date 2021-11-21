拜登主政經濟不及川普？富比世：股市表現罕見強勁
雖然前總統川普任內股市表現不俗，他亦以此自矜並頻打「經濟牌」攻訐現任總統拜登，不過據「富比世」雜誌(Forbes)報導，拜登就任以來，股市之強勁不單勝於川普，也是史上罕有的佳績，但前景仍有其不確定性。
從2016年11月8日川普勝選、到2017年11月中這段期間，史坦普500指數(S&P 500)上漲439點、漲幅20.5%；如果從川普就職前一天，即2017年1月19日起算至同年11月中，則該指數漲315點、漲幅13.9%。
至於拜登，從2020年11月3日勝選、到今年11月中這段期間，史坦普500指數上漲1329點、漲幅39.4%；從就職前一天、即今年1月19日起算至11月中，則該指數漲899點、漲幅23.7%，兩段期間的股市漲幅均遠大於川普同期。
史坦普指數屢創新高
雖然談到股市漲跌，道瓊工業指數(Dow Industrials)討論度更高，不過史坦普500指數成分股不但涵蓋各行各業的層面較廣，而且大多數的被動投資工具是跟著此指數，故與一般民眾的投資損益更息息相關。
事實上，股市在拜登任內表現之強勁為歷史罕見，從年初至本月19日間，史坦普500指數創新高的交易日數高達66日，在歷史上，只有1995年全年的77日超過此數字。
只有四個年度的史坦普500指數創高的交易日數超過60日，除今年及1995年外，1964年為65日，接著是2017年、也就是川普任內的62日；川普接下來幾年的表現分別是：2018年的19日、2019年的36日、2020年的33日。
雖然拜登就任迄今，股市表現極為強勁，但是前景正面臨「憂慮之牆」(Wall of worry)，即在牛市中出現悲觀情緒，許多投資人開始獲利了結，讓股市從本月起開始窄幅震盪，存在行情逆轉，修正一定幅度的可能性。
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