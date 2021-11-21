拜登預算案「闖關」若成功展功力 失敗就太漏氣

民主黨眾議員19日通過拜登總統「重建美好未來」法案，但促使參院通過此案，才能佐證拜登的國會協商功力高深。圖為拜登健康檢查完離開醫院時向媒體豎起大拇指。（歐新社）

民主黨 眾議員19日通過拜登 總統「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案，但促使參院 通過此案，才能佐證拜登的國會協商功力高深，若失敗不僅無法兌現承諾，也會落政敵口實。

華盛頓郵報報導，拜登長期宣揚他深諳國會運作且能磋商複雜的國會協議，而今若未能讓包括健康照護、社會安全與抗氣候變遷等項目的約2兆元「重建美好未來」法案在參院通關，不僅會重創其威信，無法兌現變革性的立法承諾，也會成為政敵攻擊的目標。

反之，若拜登讓參院通過「重建美好未來」法案，加上1兆元的基礎建設法案，以及更早之前的新冠肺炎疫情復甦法案，堪稱拜登內政的歷史性成就。

來源：TODAY

拜登的資深幕僚透露，拜登已準備好縮減開支案規模，藉此迎合參院民主黨溫和派人士對此法案的訴求。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)19日說：「總統希望他的法案能以最初版本完整通關，但他在參院服務36年，深諳參院不是這樣運作。」這項法案的規模已從最初的6兆元減至約2兆元。

拜登19日重申開支案的優點，希望參議員與選民支持法案通關；他上周參訪密西根通用汽車(General Motors)廠房時重申法案為民著想的宗旨。

基建法案為兩黨合作的結果，獲得共和黨19位參議員和13位眾議員，以及民主黨兩院幾乎全數議員的支持；反觀共和黨並不青睞「重建美好未來」法案，更需要每位民主黨參議員的支持，包括中間派的聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)。

拜登在參院面臨諸多挑戰，曼欽反對眾院版本的法案內容，包括四個星期的帶薪家事假和病假；此外，民主黨眾議員提議的移民條款可能也撐不過參院程序，州與地方稅扣抵上限也可能會在參院調整。

這項法案的命運將在未來幾周決定，也可能決定拜登政績；民主黨議員希望在聖誕節前夕通過此案，黨內多數人確信明年期中選舉可能會失去眾院多數地位，參院席次恐怕也會減少，今年成為民主黨掌握白宮及參、眾兩院多數的最後一年，也是通過法案的唯一機會。