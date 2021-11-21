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拜登經濟立法有進展 白宮擬拉企業一起「解決通膨」

編譯潘勛／綜合20日電
在眾院民主黨人克服黨內紛爭通過預算案後，拜登總統推動的經濟改革終於取得重大進展。圖為他向媒體揮手。（路透）
在眾院民主黨人克服黨內紛爭通過預算案後，拜登總統推動的經濟改革終於取得重大進展。圖為他向媒體揮手。（路透）

眾院民主黨人克服黨內紛爭通過預算案後，拜登總統推動的經濟改革終於取得重大進展，加上先前已過的基礎建設法案、近日內聯準會主席可能換人，全國經濟未來可望煥然一新；白宮接下來將著手解決民眾最關心的通膨問題，包括石油業等大企業可能會挨批，政府將找他們一起來解決通膨。

華盛頓郵報20日報導，解決經濟政策碰壁後，白宮打算解決近幾個月很感吃力的通膨問題；共和黨指責30多年來最嚴重的通膨是因拜登經濟施政所致，但諸多跡象顯示，白宮將迅速大力反擊，指出物價上漲凶猛，部分要歸咎於大企業。

知情人士透露，拜登取得經濟立法進展的同時，白宮也在考慮採取行動，解決其他問題，例如是否升高行動，責備美國企業界把消費者商品漲價太凶。

據透露，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)、白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)等官員準備放大音量，批評資源集中產業裡的大公司取得高獲利的同時，還把物價升高的成本轉給消費者承受。

白宮這麼做是一石二鳥，一方面把選民對通膨的關注轉移到各公司，同時讓各公司準備調漲產品價格前，有再次斟酌的理由；但這麼做也可能招致反彈，畢竟政府極仰賴許多公司合作，搶在假期前解決供應鏈壅塞，不能樹敵太多。

本周稍早，拜登敦促聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)升高調查行動，看看油氣業裡有沒有反競爭行為，就透露白宮有意朝這個方向走；總統責備業者讓駕駛人付出更高的購油成本。

知情人士指出，官員們已討論是否對別的產業祭出類似舉措，例如零售部門的購併行為有沒導致食品價格上漲。

要求匿名的白宮高層表示，自從政府祭出反壟斷措施以來，由房價到農產品價格，一直密切關注中，部分宗旨也想減少消費者開銷；九月就對肉品包裝業太集中進行檢討，想了解此現象是否影響物價。

支持強勢反壟斷的智庫專家莎拉‧米勒(Sarah Miller)指出，白宮努力想釐清，當前通膨並非自然有機因素所致，而是因為大型、近乎壟斷的企業為了獲利，所以向消費者調高售價。

白宮 拜登 眾院

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