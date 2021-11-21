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拚連任 拜登健康沒問題 關鍵能否拉抬「低迷民調」

編譯潘勛／綜合20日電
有意競選連任的拜登總統20日度過79歲生日，是美國有史以來在位時年齡最大的總統。圖為拜登與第一夫人吉兒前不久回老家德拉瓦州時騎車。（路透）
有意競選連任的拜登總統20日度過79歲生日，是美國有史以來在位時年齡最大的總統。圖為拜登與第一夫人吉兒前不久回老家德拉瓦州時騎車。（路透）

拜登總統19日在歡度79歲生日前夕接受年度健康檢查，健檢報告指出他認知力沒有問題，只是雙腳末梢神經感知有小毛病；但創下美國在位最高齡總統紀錄的拜登是否會尋求連任，除要看身體狀況是否允許，還要看他能否把低迷的民調支持率拉抬起來。

福斯新聞網(Fox News)20日報導，白宮19日公布拜登首次總統健康檢查報告，結果認定拜登體能勝任擔當國家元首；值得注意的是醫生觀察到一些狀況，例如拜登走路姿勢「僵直」。

白宮醫師歐康諾(Kevin O'Connor)為拜登健檢後指出，拜登還很健康有活力，體能符合履行總統職務，不成問題；但福斯新聞指出，歐康諾雖未說拜登健康有重大毛病，但拜登現在要注意的有「心房顫動但心室反應正常、高血脂、胃食道逆流、季節性過敏、脊柱炎、雙腳末梢神經感知力有輕微問題」。

歐康諾自2009年就擔任拜登的個人醫生，他指出觀察到拜登舉止最近有兩項變化，包括經常清喉嚨、走姿僵硬；另強調拜登的腳有輕微末梢神經問題，原因待查。

▼登「空軍一號」拜登半途踉蹌跌跤

拜登總統今年3月19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時，...
拜登總統今年3月19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時，半途在樓梯上踉蹌跌了三跤，健康狀況一直是人們關心的話題。(截圖自ABC影片)

拜登總統今年3月19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時，...
拜登總統今年3月19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時，半途在樓梯上踉蹌跌了三跤，健康狀況一直是人們關心的話題。(截圖自ABC影片)

批評人士指出，拜登應做認知力檢查，但歐康諾的報告裡未提及；紐約大學臨床醫學教授席格爾(Marc Siegel)認為該做別的健檢，以「排除」拜登認知力可能退化的疑慮。

新聞周刊(Newsweek)指出，目前拜登不僅創下最高齡在位總統的紀錄，他的年紀引發2024年他會不會競選連任的揣測；拜登雖表示會尋求連任，但到時他將81歲，批評人士對此擔憂。

福斯新聞網14日至17日所作民調指出，53%登記選民相信拜登的年齡會「干擾到他有效履行總統職務的能力」，40%表示不會。

拜登總統年事已高，但副總統賀錦麗民調支持度又低，這讓一些民主黨人擔心2024年民...
拜登總統年事已高，但副總統賀錦麗民調支持度又低，這讓一些民主黨人擔心2024年民主黨可能輸掉白宮。（路透）

POLITICO與晨間諮詢(POLITICO/Morning Consult) 13至15日的聯合民調則指出，48%登記選民不認為拜登心智能力適任，認為適任的為46%；民調另發現，50%受訪對象不認為拜登「健康良好」，認為他健康良好的為40%；在5月民調中，認為拜登健康良好的有50%。

加拿大英屬哥倫比亞大學政治學者奎克(Paul Quirk)指出，若未來兩年拜登「老態龍鍾」時刻沒那麼受到注意、覺得心驚，經濟又復甦強勁，疫情消退，拜登就有絕佳連任機會。

拜登 民調 白宮

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