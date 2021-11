拜登79歲大壽 在位最老總統 歐巴馬賀：感謝推動基建案

拜登 總統20日度過79歲生日,成為美國 首位年高79歲仍在位的總統;前總統歐巴馬 推文祝賀,感謝拜登送給美國基礎建設大禮並重建美好未來,呼應拜登近日簽署以及眾院通過的兩大法案;拜登在生日當天發表變性人紀念日(Transgender Day of Remembrance)聲明,緬懷今年在美逝世的至少46名變性人,強調變性人也享有自由、正義與快樂。

拜登生於1942年11月20日,他成為美國史上在位時年齡最高的總統,打破前總統雷根的紀錄,雷根卸任時為77歲。

拜登選擇在79歲大壽前一天做健康檢查,白宮發言人莎奇(Jen Psaki)婉拒說明拜登選在生日前夕健檢,是否與生日有關,僅表示「總統知道他的生日是公開紀錄」。

美國總統的年齡落差很大,平均56歲就任;拜登以78歲成為就任時年齡最高的總統,其次為2017年於70歲就任的前總統川普。

歐巴馬20日推文祝賀拜登壽誕,寫道「生日快樂,我的好友與兄弟。」歐巴馬當總統八年期間,拜登擔任他的副手。

歐巴馬藉由生日推文恭賀拜登政府的政策進展,寫道「謝謝你給我們更好的基礎建設大禮,感謝你們為重建美國變得更好所做的努力。」

Happy birthday to my friend and my brother, @POTUS! Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq