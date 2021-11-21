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拜登79歲大壽 在位最老總統 歐巴馬賀：感謝推動基建案

編譯陳韻涵／綜合20日電
拜登總統在79歲生日的前一天，於19日上午進入華特里德軍醫院接受健康檢查，醫生說他身體可勝任總統。圖為他檢查完離開醫院時向媒體竪起大拇指。（Getty Images）
拜登總統在79歲生日的前一天，於19日上午進入華特里德軍醫院接受健康檢查，醫生說他身體可勝任總統。圖為他檢查完離開醫院時向媒體竪起大拇指。（Getty Images）

拜登總統20日度過79歲生日，成為美國首位年高79歲仍在位的總統；前總統歐巴馬推文祝賀，感謝拜登送給美國基礎建設大禮並重建美好未來，呼應拜登近日簽署以及眾院通過的兩大法案；拜登在生日當天發表變性人紀念日(Transgender Day of Remembrance)聲明，緬懷今年在美逝世的至少46名變性人，強調變性人也享有自由、正義與快樂。

打破雷根77歲紀錄

拜登生於1942年11月20日，他成為美國史上在位時年齡最高的總統，打破前總統雷根的紀錄，雷根卸任時為77歲。

拜登選擇在79歲大壽前一天做健康檢查，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)婉拒說明拜登選在生日前夕健檢，是否與生日有關，僅表示「總統知道他的生日是公開紀錄」。

美國總統的年齡落差很大，平均56歲就任；拜登以78歲成為就任時年齡最高的總統，其次為2017年於70歲就任的前總統川普。 

歐巴馬20日推文祝賀拜登壽誕，寫道「生日快樂，我的好友與兄弟。」歐巴馬當總統八年期間，拜登擔任他的副手。

歐巴馬藉由生日推文恭賀拜登政府的政策進展，寫道「謝謝你給我們更好的基礎建設大禮，感謝你們為重建美國變得更好所做的努力。」

拜登20日當天發表「變性人紀念日」聲明，說道今年美國至少有46名變性人死於暴力，全球可能有數百人。

「每個人的生命都很可貴，每個人都值得享有自由、正義與快樂」；拜登說：「今天在變性人紀念日，我們緬懷死者、美國變性人死亡人數最多的一年，以及面對殘暴、歧視和騷擾的無數變性人」。

拜登呼籲議員通過延宕多年的平等法案(Equality Act)，修正1964年民權法案(Civil Rights Act)，正式禁止基於性、性向和性別認同的歧視。

家鄉度過生日周末

拜登在家鄉德拉瓦州威爾明頓市(Wilmington)度過生日周末，訂21日返回白宮。

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