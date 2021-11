影／新影片顯示彭帥北京與教練友人餐敘 真偽存疑

中國 女網名將彭帥 自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無,國際社會不斷升高施壓要求中國當局交代她的下落,中國國營媒體於20日張貼彭帥與教練和友人共進晚餐影片,彭帥在影片中似乎笑得很開心,但沒開口說話。

中共外圍官媒「環球時報」總編輯胡錫進張貼的其中一段影片,35歲的彭帥似乎身披外套、戴織帽和口罩走進一家餐廳。在另一段影片中,曾兩度獲大滿貫賽雙打冠軍的彭帥則未戴口罩,坐在餐桌旁參與攀談。法新社無法驗證影片的真偽。

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk