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新影片顯示彭帥北京與教練友人餐敘 真偽存疑

梅艷芳辭世18年 傳記電影催淚 港人哭梅姐也哭香港

影／新影片顯示彭帥北京與教練友人餐敘 真偽存疑

中央社／北京21日綜合外電報導
中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無。圖為彭帥2011年1月參加澳洲網球公開賽的資料照片。（路透）
中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無。圖為彭帥2011年1月參加澳洲網球公開賽的資料照片。（路透）

中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無，國際社會不斷升高施壓要求中國當局交代她的下落，中國國營媒體於20日張貼彭帥與教練和友人共進晚餐影片，彭帥在影片中似乎笑得很開心，但沒開口說話。

中共外圍官媒「環球時報」總編輯胡錫進張貼的其中一段影片，35歲的彭帥似乎身披外套、戴織帽和口罩走進一家餐廳。在另一段影片中，曾兩度獲大滿貫賽雙打冠軍的彭帥則未戴口罩，坐在餐桌旁參與攀談。法新社無法驗證影片的真偽。

胡錫進在推特以英文發推文表示，第2段影片顯示，「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐，影片內容清楚顯示，那是於北京時間週六（20日）拍攝的。」

影片中的對話涉及網球比賽，與彭帥和另兩名女子坐在一起的那名男子說「明天是11月20日」，但其中一名女子馬上打斷他說，「是11月21日」或週日。前述閒談似乎是刻意安排，利用手機於晚間拍攝，彭帥在影片中顯得心情很輕鬆，但沒開口說話。

彭帥11月2日在新浪微博公布她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。

針對網路上出現的新影片，世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）表示，他「很高興」見到這些影像，「仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動」。

賽門發表聲明說：「光是這段影片仍不足夠。我已明確表達應該要做什麼事，且我們與中國的關係正處於十字路口。」

不僅運動世界，包括美國政府和聯合國在內都異口同聲，要求知悉彭帥的下落及處境。中國央視記者沈詩偉@shen_shiwei於19日晚11時許也在推特張貼4張照片，其中可見面帶笑容的彭帥正在逗貓玩耍，後方全是布偶娃娃，還有一張她拿著功夫熊貓玩偶的照片。但其真偽也無法驗證，且沈詩偉未回應法新社的置評要求。

前述照片出現後，胡錫進以英文發推文表示：「彭帥過去幾天自由地待在自己家中，不想被打擾，她很快就會公開現身出席一些活動。」

瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）是介入表態的最新一位網壇明星，他20日接受天空新聞網（Sky News）訪問表示，「她是我們的網球冠軍之一，曾排名（女子雙打）世界第一。明顯令人憂心。整個網球大家庭都挺她，我希望很快就會有來自她的好消息。」

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）也表示，他一直密切關注此情勢發展。納達爾告訴法國「團隊報」（L'equipe）：「我追蹤並閱讀有關彭帥的消息，即使我未掌握到全部資訊，最重要的莫過於知悉她是否OK，網球大家庭的我們所有人都希望見到，她很快就會回來跟我們在一起。」

彭帥餐敘影片引發外界質疑。（翻攝自胡錫進推特）
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