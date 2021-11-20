瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

目擊證人麥堅尼斯（圖）本月4日在法庭提供的證詞，成為瑞登豪斯無罪的關鍵。（美聯社）

記者麥堅尼斯 (Richard McGinniss) 去年8月25日晚上目睹白人青少年瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse) 在威斯康辛州基諾沙 暴動中，開槍射殺三名男子中的第一人；但這位由檢方提出的關鍵證人在法庭上陳述的證詞，可能正是說服陪審團於19日宣判瑞登豪斯「無罪」的關鍵。

麥堅尼斯激動地敍述了自己如何試圖挽救剛被瑞登豪斯用半自動步槍射擊四次的男子羅森堡(Joseph Rosenbaum)的性命；他描述自己帶著中槍的羅森堡去醫院，開車時，儘管羅森堡沒有反應，他仍努力說話安慰他。

檢方原想依靠麥堅尼斯的證詞，揭示瑞登豪斯使用武器造成的暴力，但羅森堡當晚的古怪行為，卻被辯方拿來做為攻防的焦點；在瑞登豪斯辯護律師盤問下，麥堅尼斯的敘述開始發生轉變。

替保守派媒體「每日來電」(Daily Caller)工作的麥堅尼斯告訴辯護律師理查茲(Mark Richards)，羅森堡看起來「非常生氣」，他大叫、咒罵並衝向瑞登豪斯手上的槍管。

在基諾沙郡助理地方檢察官賓格(Thomas Binger)試圖扭轉局勢的詢問下，麥堅尼斯進一步提到，羅森堡邊罵邊伸手去抓瑞登豪斯的槍，「我不知道他到底在幹嘛，但我看到他衝向那個武器的前端。」

來源：Reuters

在為期兩周的法庭攻防期間，透過交叉質詢，一個又一個證人提供的證據，大致都支持了瑞登豪斯的說法：他是在遭人襲擊時才開槍。

瑞登豪斯當天槍殺了36歲的羅森堡、26歲的胡伯(Anthony Huber) ，槍傷了28歲的格魯斯克瑞茨(Gaige Grosskreutz)。

檢方辯稱，瑞登豪斯拿的步槍激怒了羅森堡，在他開槍射殺羅森堡後，另兩名男子英勇地試圖撤除瑞登豪斯這位「活躍殺手」的武裝。

法律專家指出，賓格和麥堅尼斯之間的對話，肯定影響了陪審團如何審度瑞登豪斯的命運。

威斯康辛州刑事辯護律師卡弗蒂 (Patrick Cafferty) 表示，麥堅尼斯讓對陪審團感受到他自己在那天晚上經歷的創傷，而且他似乎並未為此責怪瑞登豪斯；「他似乎更為瑞登豪斯所做的事情辯護，」卡弗蒂說：「我認為他對瑞登豪斯的幫助，比他對檢方的幫助還要多。」